Conductor de taxi con licencia vencida evadió control y huyó en contravía en Medellín

El conductor de un taxi con la licencia vencida evadió un control de las autoridades y huyó transitando en contravía por plena avenida Oriental, en el centro de Medellín. El infractor fue sancionado con cuatro multas.

Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control al mal parqueo terminó convirtiéndose en una peligrosa persecución en pleno centro de Medellín. Un conductor de taxi protagonizó una temeraria fuga en la avenida Oriental, a la altura de la Clínica Soma, luego de intentar evadir a agentes de tránsito que le requerían la documentación del vehículo.

Según las autoridades, el hombre reaccionó de manera agresiva ante el requerimiento de las autoridades y, en su intento por escapar, lanzó el automotor contra los funcionarios de movilidad, desobedeció la señal de pare y emprendió la huida poniendo en riesgo la vida de peatones, conductores y agentes. La secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Control de Tránsito y por dispositivos de vigilancia de la Policía Metropolitana.

#Video Conductor de taxi de manera descarada por tener la licencia vencida, evadió un control de las autoridades y huyó transitando en contravía por plena avenida Oriental, en el centro de #Medellín. El infractor fue sancionado con cuatro multas. #MañanasBlu @movilidad_med pic.twitter.com/HA5RG0ZRKy — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 28, 2026

Durante la evasión, el taxista realizó maniobras consideradas de alta peligrosidad: condujo en reversa sobre una vía de alto flujo vehicular y posteriormente ingresó en contravía al carril exclusivo, sentido sur-norte, de Metroplús a donde estuvo a pocos metros de atropellar a un peatón. Así lo indicó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.



“comparendos por desacato a la autoridad de tránsito. Transitar en contravía, circular por carriles exclusivos de MetroPlús y conducir con la licencia vencida. Además, no presentó la documentación requerida para la prestación del servicio público como la tarjeta amarilla y la tarjeta de operación”, dijo.

La persecución terminó en la diagonal 50 con calle 49, donde el conductor fue interceptado con apoyo de unidades de la Policía. Tras el procedimiento, las autoridades le impusieron cuatro comparendos y el vehículo fue inmovilizado para las inspecciones correspondientes.