Con compromiso de recuperar un parque de Medellín de las drogas, reanudan mesa de Paz Urbana

Aunque el pasado 22 de mayo se conoció que se iban a reanudar los diálogos de Paz Urbana con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, a partir de hoy quedó firmado el papeleo en donde se selló la reactivación de la mesa en donde el Gobierno nacional habla de paz con cabecillas de grupos criminales.

Hay que recordar que este anuncio se da luego de que el espacio fuera suspendido tras conocerse la polémica 'parranda vallenata' en la cárcel de Itagüí. Ahora tras semanas de diálogos se pudo llegar a un acuerdo para que la Mesa de Paz Urbana siga con sus labores.

Dentro del proceso de reanudación, se llegaron a algunos compromisos que dejarían en evidencia la intención de paz de las bandas delincuenciales como, por ejemplo, la supuesta recuperación de las drogas del Parque Bicentenario el próximo 11 de junio como aseguró la senadora Isabel Zuleta.

"Próximo al Museo Casa de la Memoria, el cual ha sufrido desde hace varios años un fenómeno de violencia urbana, el tráfico de estupefacientes. Frente a esto, anunciamos un proceso de recuperación de este parque como escenario de ciudad libre de comercialización de drogas", insistió la congresista.



Dentro de los pactos a los que llegaron los cabecillas de bandas delincuenciales también se encuentra un espacio de conscientización del consumo del tusi en un espacio que tendrá enfoque en la Comuna 8, Villa Hermosa, en donde se buscará prevenir que las juventudes se acerquen al estupefaciente.

Además, se hará una “jornada por la vida en Toscana” con el compromiso de desescalar las violencias y también se anunció un “Mundialito por la Paz Urbana” que empezará el 13 de junio y que tendrá la participación de jóvenes de varias zonas de la capital de Antioquia.