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Gobierno confirma que no habrá más traslados de la cárcel de Itagüí por parranda vallenata

El Gobierno nacional confirmó, además, que ya reanudó diálogos en la Mesa de Paz Urbana con cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá.

Fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí
Concejal Claudia Carrasquilla
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de may, 2026

El Gobierno Nacional confirmó que la única persona trasladada desde la cárcel de Itagüí por la ‘parranda vallenata’ será alias ‘Pocho’, quien ya se encuentra en la cárcel de Girón. Aseguran que alias ‘Pocho’ fue el único involucrado dentro del proceso de paz en el concierto de Nelson Velásquez.

En medio de la reanudación de la Mesa de Paz Urbana entre los cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá y el Gobierno Nacional, que había sido suspendida por la ‘parranda vallenata’ en la cárcel de Itagüí, se confirmó que la única persona trasladada por la polémica fiesta será Paulo Andrés Gómez Torres, alias ‘Pocho’.

El anuncio lo hizo la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien desde el centro penitenciario de máxima seguridad manifestó que, tras un estudio detallado del caso, se determinó que, de todos los integrantes de la Mesa de Paz Urbana, el único que estuvo en el concierto de Nelson Velásquez fue alias ‘Pocho’.

Pese a que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, días después de la fiesta había anunciado el traslado de los cabecillas a Bogotá y otras ciudades, la congresista insistió en que el Gobierno Nacional no tiene competencia sobre el traslado de las decenas de personas que participaron en la ‘parranda vallenata’, ya que, al parecer, no estaban involucradas en los diálogos de paz.

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NELSON VELAS CARCEL ITAGUI- CONCEJAL CLAUDIA CARRASQUILLA.jpeg
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Por ahora, y luego de lo anunciado por la Mesa de Paz Urbana, se espera que cabecillas como alias ‘Douglas’, alias ‘Lindolfo’, alias ‘Tom’ o alias ‘Carlos Pesebre’ continúen en el proceso, con la incógnita sobre qué pasará el próximo 7 de agosto, cuando un nuevo presidente llegue a la Casa de Nariño y se determine si los diálogos continuarán o no con las bandas delincuenciales.

Finalmente, sobre el único perjudicado por la ‘parranda vallenata’, cabe recordar que alias ‘Pocho’ es uno de los cabecillas de la banda ‘La Agonía’ de Medellín, quien el fin de semana del 10 de mayo fue trasladado de la cárcel de Itagüí a la cárcel de Girón, en el departamento de Santander.

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