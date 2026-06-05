Con honores militares, despiden a soldado asesinado por el ELN en el Catatumbo

En medio de honores militares y muestras de solidaridad hacia su familia, fueron recibidos en la ciudad de Cúcuta los restos mortales del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, quien murió durante una acción terrorista atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

El militar perdió la vida mientras participaba en operaciones de seguridad y protección a la población civil en la vereda Los Negritos, jurisdicción del municipio de Teorama, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 21 fueron atacadas por integrantes de esa organización armada ilegal mediante el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas con explosivos.

Según informó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, el ataque dejó además un soldado herido y otro más con afectaciones por aturdimiento. Los uniformados fueron evacuados de manera inmediata hacia la ciudad de Cúcuta en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para recibir atención médica especializada.

Con honores militares fue recibido en Cúcuta el cuerpo del soldado Wilson Andrés Guevara, asesinado por el ELN en un ataque con drones en la zona del Catatumbo. El sepelio se realizará en San Vicente del Caguán, Caquetá #MañanasBlu pic.twitter.com/IDP66pLPxC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 4, 2026

Durante la ceremonia de recepción de los restos del uniformado, las autoridades militares destacaron su compromiso con la defensa del país y la protección de las comunidades del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia armada en Colombia.



Posteriormente, el cuerpo del soldado Guevara Bermeo fue trasladado a su tierra natal, el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde familiares, amigos y habitantes de la región le rendirán el último homenaje antes de su sepultura.

El Ejército Nacional expresó sus condolencias a los seres queridos del militar y confirmó que se activaron los protocolos de acompañamiento integral para brindar apoyo permanente a su familia durante este difícil momento.

La institución castrense rechazó de manera categórica el empleo de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, al considerar que esta modalidad constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

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Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones no solo pone en riesgo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades civiles que habitan en zonas de influencia de los grupos armados.

#ContundenciaOperacional || Tropas del Batallón de Infantería N.° 15 del @COL_EJERCITO frustraron una acción terrorista en el sector de Piletas, jurisdicción del municipio de Río de Oro, departamento del Cesar.



Los soldados ubicaron siete artefactos explosivos improvisados de… pic.twitter.com/IRHE4xnnpP — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 4, 2026

El Catatumbo continúa siendo uno de los principales escenarios del conflicto armado en Colombia debido a la presencia de estructuras ilegales que disputan el control territorial y las economías ilícitas. En esta región, el ELN ha incrementado el uso de nuevas modalidades de ataque, entre ellas la utilización de drones cargados con explosivos, una práctica que ha generado preocupación entre las autoridades por su capacidad de afectar tanto a militares como a la población civil.

El Ejército Nacional aseguró que mantendrá las operaciones militares contra el ELN y otras estructuras armadas ilegales que operan en la zona, con el propósito de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Catatumbo.