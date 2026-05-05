Polémica en Florencia, Caquetá, por valla publicitaria de Iván Cepeda con imagen de Gustavo Petro

Una valla publicitaria alusiva al candidato presidencial Iván Cepeda ha generado controversia en Florencia, luego de que en la pieza, ubicada en la reconocida glorieta Los Colonos, también apareciera la imagen del presidente Gustavo Petro.

El hecho ha sido cuestionado por sectores políticos y ciudadanos, especialmente desde la oposición, quienes señalan que podría tratarse de una irregularidad en materia de propaganda electoral, al involucrar la figura de un mandatario en ejercicio.

De acuerdo con la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), los servidores públicos deben actuar con imparcialidad y no pueden intervenir en política, con el fin de garantizar condiciones de igualdad entre candidatos.

Valla publicitaria de Iván Cepeda Suministrado

Aunque la norma no menciona de forma explícita la prohibición del uso de la imagen del presidente en campañas, sí establece límites claros para evitar ventajas indebidas o la confusión entre Gobierno y actividades electorales.

El caso podría ser evaluado por las autoridades electorales, mientras continúa el debate sobre los límites entre la imagen institucional y la propaganda política en el país.

