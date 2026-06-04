Frustran atentado del ELN en la vía nacional entre Cesar y Norte de Santander

Tropas del Ejército Nacional frustraron una acción terrorista que sería ejecutada por integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del ELN sobre la Ruta Nacional 70, corredor estratégico que conecta los departamentos de Cesar y Norte de Santander.

La operación se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus, cuando soldados del Batallón de Infantería N.° 15 adelantaban operaciones ofensivas en el sector de Piletas, jurisdicción del municipio de Río de Oro, Cesar. Durante las labores, los militares ubicaron siete artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal, gracias a información suministrada por inteligencia militar.

De acuerdo con las autoridades, los explosivos estaban elaborados con material tipo R-1 y contenían elementos como grapas, fragmentos de vidrio y cemento, componentes que aumentan significativamente su capacidad destructiva y el riesgo para la población.

Los artefactos correspondían a recipientes metálicos cilíndricos de aproximadamente 90 centímetros de largo por 28 centímetros de diámetro, diseñados con estructuras que permiten concentrar una mayor cantidad de energía al momento de la detonación, generando alta velocidad y gran poder de penetración.



Según las investigaciones preliminares, estos dispositivos serían utilizados por miembros del ELN para atentar contra la población civil, la infraestructura vial y las tropas que mantienen presencia en este importante corredor nacional. El Ejército Nacional señaló que, de haber sido activados, los explosivos habrían provocado graves afectaciones a los usuarios de la vía y consecuencias irreparables para las comunidades de la región.