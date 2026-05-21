Los dos capturados en Cúcuta por caso de Yulixa Toloza no aceptaron cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado por su presunta participación en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, la mujer hallada sin vida días después de practicarse un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá.

Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías en Cúcuta y deberán responder inicialmente por los delitos de favorecimiento y ocultamiento de elemento material probatorio, aunque el ente acusador advirtió que los cargos podrían modificarse una vez se conozca oficialmente el informe de necropsia.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que ambos hombres fueron capturados cuando intentaban reclamar el vehículo Chevrolet Sonic negro de placas UCQ-340, señalado de haber sido utilizado para transportar el cuerpo de Yulixa Toloza y posteriormente movilizar hacia el norte del país a María Fernanda Delgado, propietaria del supuesto centro estético Beauty Láser, junto a su núcleo familiar. Según la fiscal del caso, una vez en Venezuela, Delgado habría coordinado con los hoy imputados el retiro y ocultamiento del automotor mediante instrucciones enviadas por WhatsApp y TikTok.

La funcionaria judicial aseguró que María Fernanda Delgado habría pagado cerca de 800 mil pesos para que los hombres realizaran la diligencia y además les entregó indicaciones específicas para evitar ser identificados por las autoridades. Entre esas recomendaciones, según la Fiscalía, estaba el uso de tapabocas y el traslado urgente del vehículo para posteriormente venderlo. “Se ordena mediante diferentes comunicaciones vía WhatsApp y vía mensajes internos por la plataforma TikTok, en donde se indica que este vehículo debe ser ubicado en otro sitio”, explicó la fiscal durante la diligencia.



La Fiscalía también enfatizó que el vehículo es considerado una de las piezas fundamentales dentro de la investigación, al señalar que en su interior podrían encontrarse rastros biológicos y evidencia clave para reconstruir lo ocurrido con la víctima.

“Dentro de él, obviamente, se transportan evidencias. Y como este fue también uno de los escenarios del crimen, no solamente la estética, sino también este carro”, afirmó la delegada del ente acusador. La fiscal agregó que en el automotor podrían hallarse “ADN, huellas, cabello, células de piel, sangre y fluidos corporales”, razón por la cual calificó como especialmente grave el presunto intento de ocultarlo o alterar posibles pruebas materiales.

En su intervención, la funcionaria explicó además que los análisis científicos avanzan de manera paralela al proceso judicial y recordó que solo recientemente Medicina Legal logró confirmar plenamente la identidad de la víctima mediante necrodactilia.

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“Hasta hace pocos días se obtuvo la necrodactilia que nos dio cuenta de que, efectivamente, la víctima correspondía en vida al nombre de Yulitza Consuelo Tolosa Rivas”, sostuvo la fiscal, señalando que a partir de ello comenzaron formalmente los análisis genéticos y de rastros biológicos encontrados en el vehículo y otros escenarios relacionados con el caso que pertenecerían a Yulixa Toloza “Dentro iban todas estas evidencias que se adhieren a ese vehículo y que corresponden a la víctima, tristemente”.

