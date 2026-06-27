Familia santandereana mantiene esperanza de encontrar con vida a mamá de "niño milagro"

La angustia no termina para la familia de Maira Mercedes Carvajal Betancourt, una santandereana de 45 años que permanece desaparecida entre los escombros que dejó el devastador terremoto en Venezuela. Mientras los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda, sus seres queridos se aferran a la esperanza de encontrarla con vida.

Maira, azafata de profesión, es la madre de Mateo Alejandro, el niño de siete años que logró ser rescatado con vida del edificio que colapsó en La Guaira y que hoy ya se encuentra junto a su padre. Sin embargo, para la familia, la verdadera lucha apenas comienza: encontrar a la mujer que sigue sin aparecer.

"Mateo es el motivo para salir adelante de mi prima todos los días. Yo guardo la esperanza de que ella todavía está aquí presente con nosotros", aseguró Daniel Leonardo Novoa, primo de la colombiana.

La incertidumbre aumenta con el paso de las horas. Aleida Rodríguez, también prima de Maira, explicó que el padre del menor sobrevivió a la tragedia, pero toda la familia permanece a la espera de noticias sobre la santandereana. "Hacemos un llamado a los organismos de socorro a no desfallecer".



Los familiares mantienen la esperanza de que Maira pueda ser encontrada con vida y acompañan las labores de rescate con cadenas de oración.

"Mateo es un niño milagro porque fue el único menor rescatado con vida en esa zona del edificio. Él salió con algunas lesiones en uno de sus pies, pero está con vida. Ahora esperamos que ese mismo milagro alcance a su mamá", manifestó Aleida Rodríguez.

Durante varios años, Maira ha trabajado como azafata, profesión en la que, según sus familiares, siempre se ha caracterizado por su vocación de servicio y su calidad humana.

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"Ella ha dedicado gran parte de su vida a la aviación. Es una mujer muy servicial, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás", recordó su primo Daniel Leonardo Novoa.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, la familia insiste en que no perderá la fe hasta conocer el paradero de Maira. En medio de la tragedia, cada hora de búsqueda representa una nueva esperanza de volver a abrazar a la madre del niño que hoy muchos conocen como el "niño milagro" del terremoto.