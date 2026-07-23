Aranceles del 40% desde India afectan exportación de coque en el puerto de Barranquilla

Iniciar una conversación diplomática con la India para levantar las sanciones impuestas a Colombia en las exportaciones del coque, es el llamado que están haciendo desde el puerto de Barranquilla al gobierno nacional entrante, debido a que aranceles del 40% hacia esta materia prima, fundamental para fabricar acero, estarían impidiendo la salida de 400.000 toneladas al año de ese producto.

Informó el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, que el castigo golpea principalmente a la capital del Atlántico, ya que impide ganancias superiores a los 100 millones de dólares para dicha terminal portuaria. Dice Ariza que la operación en la ciudad representa alrededor del 12% de las exportaciones totales de coque que se hacen en el país.

“Desde Barranquilla sale el 97% de ese coque. Se produce en Cundinamarca, Boyacá o Norte de Santander, llega a las terminales de la ciudad, se almacena en los patios y luego llega el barco y se lo lleva a distintos mercados. Uno de esos, el de la India. Barranquilla presta la plataforma logística, los servicios portuarios; miles de camiones que vienen a la capital del Atlántico para traer ese producto y luego se devuelven con otros tipos de carga”, declaró a Blu Radio.

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Al parecer la problemática radica en que Colombia fue investigada el año anterior por, supuestamente, vender coque a precios bajos para poder competir. Sin embargo, explica Ariza que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo ningún esfuerzo para defenderse o entregar las pruebas de que eso no estaba sucediendo.

“Cuando presentan esa demanda, el Gobierno colombiano no se defendió. No presentó los argumentos necesarios, razón por la cual se nos interpuso el arancel. Ahora lo que pedimos al nuevo gobierno, esto debe estar encabezado pues por el Ministerio de Industria y Comercio y seguramente el Ministerio de Minas también, que adelanten las gestiones diplomáticas con la India para poder aminorar el impacto que esto representa”, sumó.

El director de Asoportuaria sostiene que otra de las soluciones sería que los exportadores comiencen a buscar nuevos mercados, aunque añade que son opciones que no se resuelven en el corto plazo.