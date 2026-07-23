"Fortalecería nuestro territorio": así destacan en Barranquilla iniciativa para ser capital alterna

Si se logra una reforma para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia, como lo pretende hacer el presidente electo Abelardo De La Espriella, esta ciudad se vería beneficiada con mayor presencia del Gobierno y de los organismos del Estado; un protagonismo que hoy resaltan desde los mandatarios, hasta la ciudadanía misma.

El alcalde Alejandro Char agradeció a De La Espriella por su "confianza en nuestra ciudad", "reivindicar el papel de las regiones y demostrar que Colombia se gobierna desde los territorios".

Lo mismo destacó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien aseguró que desde este mismo jueves su equipo jurídico estará reunido analizando esta propuesta, para ver de qué manera puede contribuir a la materialización de este proyecto.

"Evidentemente estamos muy contentos, es un sueño que se podría cumplir en el muy corto plazo, hacer de Colombia un país de regiones, pero verdaderamente ordenadas, organizadas, estructuradas, con recursos, con acciones, con posibilidades de desarrollar su propio potencial a través de una dinámica estatal totalmente diferente, sin tanto centralismo", expresó Verano.



Camino jurídico

El abogado y excongresista César Lorduy explica que sería más fácil y rápido apostarle a ser sede de la presidencia, que la capital alterna de Colombia.

Reconoce que ser capital alterna sería una oportunidad de oro para Barranquilla, ya que tendría las mismas condiciones que hoy en día se tienen en Bogotá para el funcionamiento de los ministerios y cualquier organismo del Estado; sin embargo, Lorduy recuerda que esto, por tratarse de un acto legislativo, de una reforma constitucional, requiere un mayor tiempo y el proceso podría dilatarse y hasta no darse.

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"Si estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de un tiempo más largo, un trámite más largo, porque definitivamente son ocho debates, lo cual significa que son cuatro en una legislatura y cuatro en otra legislatura, entonces requiere un poco más de tiempo. Y yo creo que esa reforma constitucional, al menos de 3 años, posiblemente no la tendríamos aprobada. Ojalá, ojalá se pueda conseguir antes", dijo.

Ahora bien, explica Lorduy que, en cambio, convertir a Barranquilla en sede alterna de la presidencia solo bastaría con una modificación de la Ley 768, esa que les dio a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta el carácter de Distrito Especial, Industrial y Portuario. Dice que en este caso solo sería modificarla para que la capital del Atlántico, además, sea sede presidencial.

Gremios destacan auge económico

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Los gremios también destacan el auge económico que esto representaría para la ciudad, pues esta sería una oportunidad para potencializar al sector comercial, industrial y turístico de Barranquilla y la región.

La directora de Acopi, Rosmery Quintero, aseguró que la declaratoria sería un acto sin precedentes para las pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrían la posibilidad de potencializar lo que a pulso han logrado desarrollar “con pocas oportunidades”.

El sector hotelero también estaría beneficiado si Barranquilla es capital alterna, pues como lo resalta el presidente de Cotelco Atlántico, Mario Muvdi, aumentaría la demanda de turistas y habría mejores índices de seguridad en el departamento.

Desde Asoportuaria, su director Lucas Ariza afirma que la distinción obligaría a doblar esfuerzos para tener las mejores condiciones en el canal de acceso y en el puerto de Barranquilla.