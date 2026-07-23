Gobernador de La Guajira respalda propuesta de Barranquilla como sede alterna del Gobierno nacional

Tras el anuncio realizado por integrantes del equipo de gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre la posibilidad de que Barranquilla funcione como una sede alterna del Gobierno nacional para coordinar acciones institucionales en la región Caribe, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, expresó su respaldo a la iniciativa.

El mandatario departamental aseguró que la medida fortalecería la articulación entre el Gobierno nacional y las regiones, además de facilitar la atención de las necesidades más urgentes de los departamentos del Caribe.

"Que hoy se tenga a Barranquilla como esa sede donde nosotros podamos llegar más fácil, sobre todo en los temas de articulación, donde esté a disposición todo el aparato del Estado para poder ayudarnos a resolver los problemas más inmediatos de nuestra gente. Yo creo que es muy importante el mensaje que mandó el presidente y nosotros lo recibimos con total agrado, sobre todo desde La Guajira, que está llamada a ser la punta de lanza de la transición energética del país", manifestó Aguilar Deluque.

El gobernador también destacó que esta decisión representa un avance hacia una mayor descentralización del Estado y una oportunidad para acercar la institucionalidad a los territorios históricamente alejados del centro del país.



"Vemos con beneplácito que el presidente de la República ponga los ojos en el Caribe, en las regiones más apartadas del país, que por tanto tiempo han esperado que se puedan tender estos puentes, sin necesidad de ese centralismo duro que tanto daño les ha hecho a las regiones", expresó.

Aguilar Deluque reiteró que una mayor presencia del Gobierno nacional en el Caribe permitirá fortalecer la coordinación institucional y atender con mayor eficacia las necesidades de los departamentos de la región, especialmente de La Guajira, un territorio que considera estratégico para el desarrollo de la transición energética en Colombia.