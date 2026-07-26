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Presidente electo De La Espriella anuncia la 'vía Milagro' entre Ciénaga y Barranquilla

Dijo el futuro mandatario que los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuentan con la estructuración técnica del proyecto, la cual integrará ingeniería, ciencia y restauración ambiental.

Vía entre barranquilla y Ciénaga
Tramo vial entre el municipio de Ciénaga y la ciudad de Barranquilla.
Invías
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

En un comunicado el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella especificó que el proyecto vial Ciénaga - Barranquilla será replanteado como la 'vía Milagro', una infraestructura destinada a mejorar la conectividad regional entre el Magdalena y el Atlántico, además de contribuir a la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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Destacó el futuro mandatario que los ministros designados de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y de Transporte, Elsa Noguera, avanzaron en la estructuración técnica del proyecto, que integrará ingeniería, ciencia y restauración ambiental bajo la estrategia de proteger el agua, la biodiversidad y las comunidades.

También especificó que esta vía entre Ciénaga y Barranquilla deberá "restablecer la conectividad hídrica entre la Ciénaga Grande, el río Magdalena y el mar Caribe, y al mismo tiempo fortalecer la movilidad y el desarrollo de las comunidades".

“El nuevo Gobierno impulsará infraestructura que proteja los ecosistemas y responda a las necesidades de las regiones”.

Entre Barranquilla y Ciénaga hay poblaciones como Sitionuevo, Puebloviejo y Tasajera con muy altos niveles de pobreza. Hay que recordar también que hace poco Abelardo De La Espriella visitó el corregimiento palafito de Buenavista, sobre el que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el asedio de grupos armados ilegales.

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