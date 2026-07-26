La "guerra de los símbolos" marca el arranque del gobierno de Abelardo De La Espriella

Durante un análisis sobre el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella, el abogado y analista Juan Pablo Estrada aseguró que el país necesita pasar de los debates simbólicos a las decisiones concretas. En medio de la discusión sobre la posesión presidencial en Popayán y en una guarnición militar, insistió en que las prioridades nacionales exigen respuestas inmediatas.

Para Estrada, aunque las decisiones relacionadas con la posesión tienen una carga política y comunicativa, el nuevo gobierno enfrenta desafíos de mayor dimensión. En la conversación con Sala de Prensa Blu, afirmó que las discusiones sobre narrativa no pueden desplazar asuntos como la crisis energética, la seguridad, la salud y la situación fiscal que recibirá la nueva administración.

¿Por qué Juan Pablo Estrada cuestionó la discusión sobre los símbolos?

Estrada coincidió en que la propuesta de realizar la posesión fuera de Bogotá busca enviar un mensaje político. A su juicio, la intención del presidente electo es reivindicar el papel de las Fuerzas Militares y marcar un cambio frente al gobierno saliente. Sin embargo, advirtió que esa estrategia también trae dificultades jurídicas, logísticas y políticas.



El analista señaló que organizar una ceremonia de esa magnitud en Popayán representa retos por las condiciones de seguridad, la capacidad aeroportuaria y el desplazamiento de delegaciones internacionales. Aunque consideró válido realizar un acto en esa ciudad, manifestó que la posesión oficial pudo desarrollarse en Bogotá y posteriormente realizar un homenaje a las Fuerzas Militares.

¿Qué mensaje envió al gobierno de Abelardo de la Espriella?

Durante la entrevista, Estrada dejó la frase que marcó su intervención: "¿Qué mejor símbolo que ponernos a trabajar?". Con ella resumió su postura frente a las prioridades que, en su opinión, debe asumir el nuevo gobierno desde el primer día.

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También afirmó: "Yo creo que ya el símbolo está claro", al considerar que el presidente electo ya transmitió el mensaje de autoridad que buscaba. Por eso, pidió concentrar los esfuerzos en atender los problemas que afectan a los colombianos.

Además, advirtió que el margen de victoria fue estrecho y que el Ejecutivo tendrá que construir acuerdos con distintos sectores políticos. "Mi abuela decía que para pelear se necesitan dos", expresó, al insistir en que la confrontación permanente puede dificultar la búsqueda de soluciones. Para Estrada, el éxito del nuevo gobierno dependerá menos de los gestos simbólicos y más de la capacidad para responder a las necesidades del país.