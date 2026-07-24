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Gobierno De La Espriella presentaría tributaria en septiembre según MinHacienda designado

Según Miguel Gómez Martínez, ministro designado de Hacienda, la iniciativa de ley se presentaría una vez el gobierno presente el plan de ajuste fiscal y de austeridad enfocado en medidas gubernamentales.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

En medio de la presentación de la alianza estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno electo de Abelardo De La Espriella con un financiamiento por $9.000 millones de dólares, el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que en septiembre se estaría presentando el proyecto de ley de reforma tributaria, una vez se presente el plan de ajuste fiscal.

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“Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad (…) Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años”, aseguró el ministro Gómez Martínez.

El funcionario designado también se pronunció frente al proyecto de reforma tributaria radicado esta semana por el gobierno saliente y la bancada del Pacto Histórico como inconveniente y mal orientada.

Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen. Eso me parece que es lo que le están haciendo a los colombianos con la reforma y yo espero que el Congreso la archive”, agregó Gómez Martínez.

El jefe designado de la cartera económica advirtió sobre los riesgos de mantener altos niveles de déficit y endeudamiento, y reiteró la urgencia de estimular la inversión y el crecimiento económico.

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