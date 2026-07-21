“No hay coalición Centro Democrático - Pacto Histórico”: Honorio Henríquez, presidente del Senado

El nuevo Congreso de Colombia propinósu primer golpe al mandatario electo Abelardo De La Espriella al votar en contra de su candidato a la presidencia del Senado, un inicio adverso en su intento de construir mayorías legislativas.

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De La Espriella busca apoyos de los legisladores antes de su investidura del 7 de agosto para sacar adelante sus reformas. El lunes perdió una primera batalla luego de que los 284 miembros del nuevo Congreso, elegidos en marzo pasado, tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cuatro años.

En diálogo con Mañanas Blu, el recién elegido presidente del Senado de la República, el samario Honorio Henríquez, aclaró la controversia que ha rodeado su elección, marcada por el inusual respaldo de la bancada del Pacto Histórico.

El senador Honorio Henríquez interviene desde su curul en el salón de sesiones del Senado de la República de Colombia. Foto: Centro Democrático

Henríquez, de 54 años y miembro del Centro Democrático, fue enfático al desestimar cualquier alianza política formal con el petrismo para alcanzar la dignidad que hoy ostenta.



El origen de la elección y el "voto limpio"

La llegada de Henríquez a la presidencia se dio tras un impase en las negociaciones entre los partidos y el Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara, sobre la distribución de las mesas directivas.

Según el senador, la tradición dictaba que el Centro Democrático presidiera por ser la bancada mayoritaria de gobierno con 17 senadores. Al no lograrse un consenso inicial, la decisión se trasladó a la plenaria bajo la modalidad que Henríquez denominó como "voto limpio".

“Nosotros no tenemos ninguna coalición, yo se lo tengo que decir de cara al país con total franqueza”, puntualizó Henríquez frente a los cuestionamientos sobre el apoyo recibido por sectores de izquierda.

Publicidad

A pesar de que el Pacto Histórico también lo postuló, el senador defendió que esto hace parte de la dinámica parlamentaria y recordó que en ocasiones anteriores ya había recibido votos de dicha colectividad para ocupar las vicepresidencias del Senado.

No obstante, reconoció que el llamado del presidente Gustavo Petro a votar por un uribista “por supuesto que eso no es normal”.

Presidente Gustavo Petro en desfile del 20 de julio de 2026 Foto: Presidencia

Independencia de poderes y garantías legislativas

Para Henríquez, el mensaje de fondo tras su elección trasciende las alianzas coyunturales y se centra en la independencia de poderes, la cual considera la esencia de un estado de derecho. “El compromiso que nosotros hicimos fue sencillo: vamos a respetar la independencia de poderes, la vamos a hacer respetar”, afirmó el presidente de la corporación.

Publicidad

Relación con el gobierno de De La Espriella

Frente a la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella, Henríquez envió un mensaje de tranquilidad y disposición institucional. Aseguró que su partido se ha declarado como bancada de gobierno, lo cual implica apoyar las iniciativas que consideren beneficiosas para el país.

“Yo no he hablado con el señor presidente Abelardo De La Espriella, a quien le envío un mensaje, por cierto, de tranquilidad... que nosotros lo que buscamos es trabajar colectivamente”, manifestó el congresista.

Asimismo, fue tajante al negar que existieran acuerdos ocultos relacionados con la Comisión de Acusaciones o con el futuro judicial de Gustavo Petro, insistiendo en que su talante no es el de perseguir a opositores, sino el de ser un constructor de soluciones y diálogo.

Escuche aquí la entrevista: