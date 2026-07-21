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Conclusiones y preguntas que deja la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado La ocasional alianza del uribismo y el petrismo para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado y propinar la primera derrota al presidente electo Abelardo De La Espriella es una alianza en principio coyuntural, con el fin de hacer respetar la autonomía e independencia del Legislativo.