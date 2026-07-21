Conclusiones y preguntas que deja la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado

Actualizado: 21 de jul, 2026
Conclusiones y preguntas que deja la instalación del nuevo Congreso de la República, que legislará hasta el 20 de julio de 2030:
- La ocasional alianza del uribismo y el petrismo para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado y propinar la primera derrota al presidente electo Abelardo De La Espriella es una alianza en principio coyuntural, con el fin de hacer respetar la autonomía e independencia del Legislativo.
- El expresidente Álvaro Uribe y el presidente saliente Gustavo Petro anoche demostraron que todavía tienen una importante influencia política en el Congreso.
- Los acuerdos alcanzados en la Cámara de Representantes en torno a la elección de Nicolás Barguil como presidente de la corporación, tampoco eran la primera opción que había planteado el presidente electo Abelardo De La Espriella, cuyo guiño inicial había sido para Daniel Briceño.
- La derrota de Alfredo Deluque como candidato a la presidencia del Senado, le demuestra al presidente electo que pese a que está buscando la conformación de su propio partido, no le quedará fácil por ahora asumir el liderazgo político de la derecha, donde está muy consolidado el Centro Democrático.
- Lo ocurrido anoche es un golpe de realidad para el nuevo gobierno, que le muestra que las formas en la política son importantes y que la búsqueda de consensos es el camino, por encima de la soberbia.
- El reto del gobierno del presidente electo en cabeza de su ministro del Interior, Rodrigo Lara, es la conformación de una coalición de gobierno que le permita sacar adelante sus iniciativas, para lo cual necesita sin duda la bancada del Centro Democrático que cuenta con 47 congresistas, 17 de ellos en el Senado.
- Un aprendizaje que debería asumir el nuevo gobierno es que hay batallas que por pequeñas no deberían emprenderse, porque en caso de ser perdidas, sí representan un desgaste innecesario, en las primeras de cambio