Dos muertos y dos heridos dejó ataque sicarial a gobernador indígena en Florida, Valle

Dos muertos y dos heridos dejó un ataque sicarial registrado al interior de un establecimiento comercial del municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Entre los heridos se encuentra el gobernador del resguardo indígena Kwesx Yu Kiwe, Julián Mauricio Gutiérrez, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico, y su escolta, Jhon Lemus.

De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. En el ataque murió uno de sus escoltas, identificado como Daniel Machin, y un comunero indígena identificado como Haminton Daniel.

“Donde resultaron cuatro víctimas de este ataque. Dos de esas, desafortunadamente, fallecen y dos se encuentran en el centro hospitalario. Cabe resaltar que dentro de las víctimas se encuentra el gobernador del resguardo indígena Wes Yu Kiwi, quien con antelación había manifestado amenazas contra su vida y la de su familia por parte de un grupo armado ilegal”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Tras el atentado, unidades de la Policía Nacional y organismos judiciales llegaron al sitio para acordonar la escena e iniciar la inspección técnica. Paralelamente, se adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.



“En este momento, toda la investigación y la capacidad de la Policía Nacional se vuelcan con el fin de identificar y dar con los responsables de este vil y atroz hecho. Nos permitimos informar a la ciudadanía que es valiosísima su colaboración y el aporte con información que permita la identificación y captura de estos responsables”, manifestó la general.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado una hipótesis oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado si el atentado estaría relacionado con la labor que desempeñaba el gobernador indígena o con otras circunstancias.