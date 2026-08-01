Gobierno aumenta a $350 millones la recompensa por atentado con carro bomba en Cúcuta

La decisión fue anunciada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado en la Policía Metropolitana de Cúcuta, en el que participaron la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades locales para evaluar la situación de orden público tras el ataque.

El Gobierno Nacional aumentó la recompensa de 200 millones a 350 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada de este sábado 1 de agosto frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.

De acuerdo con el Gobierno, el atentado fue perpetrado por integrantes del ELN mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos en el sector de Cenabastos. El hecho dejó ocho policías y tres civiles heridos, además de daños en viviendas cercanas y la suspensión de las actividades de la central de abastos.

Además del incremento en la recompensa, las autoridades anunciaron, también, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación criminal y el aumento de las operaciones contra las estructuras armadas que delinquen en Norte de Santander.



“Frente a estas estructuras criminales ames, la respuesta del Estado será contundente, decidida y sin miedo. En Norte de Santander no hay cese al fuego frente a estas estructuras criminales”, afirmó la Ministra de Defensa (e).

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que se desplegarán siete pelotones adicionales, cerca de 250 efectivos y vehículos blindados para reforzar la seguridad en Cúcuta y su área metropolitana hasta el próximo 7 de agosto, día de la posesión presidencial.

Entre las otras medidas adoptadas se encuentran el refuerzo del Plan Candado, la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente, el fortalecimiento de las labores de inteligencia y el incremento de las operaciones militares en la región.

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Por otro lado, a nivel local, el alcalde de Cúcuta anunció restricciones al parrillero durante 12 horas con motivo del concierto programado para la noche de este sábado y la prohibición de circulación de vehículos de carga pesada en los alrededores del estadio. Asimismo, entre el 6 y el 7 de agosto se aplicarán nuevas restricciones al parrillero, limitaciones al tránsito de vehículos pesados y una jornada de día sin carro.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede suministrar información de manera confidencial a través de la línea 147 contra el terrorismo, habilitada las 24 horas para recibir denuncias que contribuyan a esclarecer el atentado y evitar nuevas acciones criminales.