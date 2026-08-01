ONU Derechos Humanos condenó atentado con explosivos en Cúcuta que dejó 14 personas heridas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el atentado con explosivos ocurrido durante la madrugada de este sábado 01 de julio en Cúcuta, Norte de Santander, que dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles, según los reportes conocidos luego de la explosión.

El ataque ocurrió en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander y generó varias afectaciones en la zona. De acuerdo con información posterior entregada por la Policía, el atentado habría sido cometido mediante un camión acondicionado con explosivos.

En un pronunciamiento publicado tras los hechos, la ONU Derechos Humanos aseguró que el atentado no solo dejó personas heridas, sino que también provocó daños materiales tanto a bienes civiles como a instalaciones de la Policía Nacional, además de generar miedo y angustia entre los habitantes de Norte de Santander.

Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos en #Cúcuta #NortedeSantander hoy en la madrugada que provocó heridas a tres civiles y a 11 policías, algunos de ellos se encuentran graves, y que dejó daños materiales tanto a personas civiles como a la Policía, además de generar… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) August 1, 2026

La organización hizo especial énfasis en las obligaciones que tienen los grupos armados no estatales frente al Derecho Internacional Humanitario. Recordó que el DIH y las normas internacionales de derechos humanos prohíben este tipo de ataques indiscriminados, especialmente aquellos que pueden afectar a la población civil.



"Reiteramos a los grupos armados no estatales que el derecho internacional humanitario #DIH y las normas de derechos humanos prohíben estos ataques", señaló la ONU.

En ese sentido, desde las Naciones Unidas reiteraron el llamado a los grupos armados para que respeten estrictamente los principios de distinción, precaución y protección de la población civil.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las acciones necesarias para proteger a la población y avancen con celeridad en la investigación, para de esta forma identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia.

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"Llamamos a las autoridades competentes a adelantar las acciones necesarias para proteger a la población e investigar con celeridad los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia", añadió.

La organización expresó su solidaridad con las personas afectadas por el ataque y reiteró la importancia de adoptar medidas que permitan proteger a la población civil frente a nuevos hechos de violencia en el departamento.