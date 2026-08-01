Atentado con carro bomba en Cúcuta: Gobierno anuncia recompensa de $200 millones

El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con carro bomba registrado en la madrugada de este sábado frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, un ataque que dejó al menos diez personas heridas, según el balance preliminar, entre ellas varios uniformados.

La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, rechazó el atentado y aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de investigación fueron desplegadas para esclarecer lo ocurrido.

La funcionaria afirmó que quienes buscan sembrar terror "no quedarán impunes" y confirmó la recompensa de hasta $200 millones, cuya información será recibida bajo absoluta reserva a través de las líneas habilitadas por las autoridades. Además, expresó su solidaridad con las víctimas y sostuvo que el terrorismo no cambiará el rumbo de la ciudad ni del país.

Rechazo con absoluta contundencia los actos terroristas perpetrados esta madrugada en Cúcuta. Quienes atacan a la población civil y buscan sembrar miedo deben tener la certeza de que sus acciones criminales no quedarán impunes.



Desde el @mindefensa, en coordinación con nuestra… pic.twitter.com/J5dSJLP4qx — Angélica Verbel (@AngelicaVerbelL) August 1, 2026

El atentado ocurrió en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta, lo que obligó al cierre de vías y al despliegue de unidades especializadas para inspeccionar la zona y descartar nuevos riesgos.

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se desplazó a Cúcuta para verificar la situación de orden público y acompañar a los policías heridos y a sus familias. El oficial calificó el atentado como un acto "cobarde y despiadado" y confirmó que ocho uniformados resultaron lesionados y que un canino de la institución murió durante la explosión.

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Sectores políticos rechazan el ataque en Cúcuta

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, condenó el ataque contra la Policía Nacional, expresó su respaldo a los uniformados heridos y aseguró que los responsables deberán ser capturados y responder ante la justicia. También dijo, a través de su cuenta de X, que el terrorismo no intimidará al país ni frenará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

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En esa vía, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, atribuyó el deterioro de la seguridad al gobierno saliente de Gustavo Petro y aseguró que el próximo gobierno deberá recuperar el control del territorio, fortalecer la autoridad del Estado y enfrentar con mayor contundencia a los grupos armados.

Mientras que el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó cualquier acto terrorista dirigido contra la población civil, la Fuerza Pública, dirigentes de oposición o incluso contra el acto de posesión presidencial. El congresista afirmó que la violencia no puede ser utilizada como herramienta política y pidió que las investigaciones permitan establecer plenamente la responsabilidad de los autores.

En el ámbito regional, la Alcaldía de Cúcuta rechazó el atentado y manifestó solidaridad con los policías lesionados, sus familias y toda la institución.

Además, el senador por Norte de Santander Wilmer Carrillo advirtió que este sería el tercer ataque contra la Policía en menos de una semana, luego de los hechos ocurridos en Puerto Lleras y en la vía hacia la Y de Astilleros. El congresista hizo un llamado al Gobierno Nacional y al gobierno entrante para priorizar la recuperación de la seguridad en Cúcuta y en todo Norte de Santander.

Mientras tanto, el gobernador William Villamizar suspendió su agenda oficial para liderar las acciones de seguridad en el área metropolitana de Cúcuta, donde ya se adelanta un consejo de seguridad para establecer quiénes están detrás de este nuevo atentado.