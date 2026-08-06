El maquillaje en formato mini gana terreno entre quienes buscan practicidad y ahorro

Los hábitos de consumo en la industria de la belleza continúan transformándose y, con ellos, también evolucionan los productos que llegan al mercado.

En los últimos años, los formatos mini de maquillaje han ganado protagonismo entre los consumidores, impulsados por la necesidad de contar con productos fáciles de transportar, más asequibles y adaptados a estilos de vida dinámicos.

Esta tendencia responde a un cambio en la manera en que las personas utilizan el maquillaje. Si antes estaba reservado para eventos especiales o momentos específicos, hoy hace parte de la rutina diaria de millones de usuarios, quienes buscan alternativas que puedan llevar consigo durante la jornada, en viajes o incluso en pequeños bolsos.

Maquillaje en formato mini. Foto: Suministrada

En este contexto, M·A·C Cosmetics anunció una apuesta por ampliar el acceso a algunos de sus productos más representativos mediante presentaciones en tamaño mini. La iniciativa llega bajo el concepto "Precio mini, gigante como M·A·C" y el mensaje "M·A·C para todos los bolsillos", con el objetivo de ofrecer versiones compactas que conservan las mismas características de calidad y desempeño de sus presentaciones tradicionales.



Según la compañía, estas referencias mantienen la misma formulación, nivel de pigmentación y rendimiento que han convertido a la marca en uno de los referentes internacionales del maquillaje profesional. La diferencia radica únicamente en el tamaño, una característica que facilita su uso en cualquier momento y lugar.

La creciente demanda de este tipo de productos también está relacionada con las nuevas dinámicas de compra, especialmente entre los consumidores más jóvenes. La Generación Z ha impulsado una preferencia por artículos versátiles, prácticos y con precios más accesibles, sin renunciar a la calidad. Además, los formatos mini representan una oportunidad para conocer nuevas referencias antes de invertir en una versión de tamaño completo.

Publicidad

"Hoy vemos consumidores que buscan practicidad sin sacrificar calidad. Los formatos minis permiten acercar la experiencia M·A·C a más personas, ofreciendo productos fáciles de llevar, ideales para probar nuevas referencias y perfectos para acompañar el ritmo de vida actual, manteniendo el desempeño profesional que distingue a la marca", afirmó Helen Rojas, Trainer Coordinator de M·A·C Cosmetics Colombia.

Más allá de su funcionalidad, los productos en tamaño mini también han encontrado un espacio importante dentro de la comunidad amante del maquillaje. Su diseño compacto, la posibilidad de coleccionar diferentes referencias y la facilidad para incorporarlos en la rutina diaria han contribuido a que esta categoría registre un crecimiento sostenido entre los consumidores.

La industria de la belleza ha identificado en este formato una oportunidad para responder a las nuevas expectativas del mercado, donde el precio, la practicidad y la experiencia de uso pesan cada vez más en la decisión de compra. En ese escenario, las versiones mini no solo buscan facilitar el acceso a marcas reconocidas, sino también incentivar que nuevos usuarios experimenten con diferentes productos sin realizar una inversión mayor.