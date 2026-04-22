Maquillaje e inteligencia artificial: búsquedas por internet aumentan en Colombia

El sector de cosmética y cuidado personal en Colombia atraviesa una transformación impulsada por la tecnología y el uso de inteligencia artificial. Durante el último año, las búsquedas relacionadas con esta categoría experimentaron un crecimiento del 27 %, alcanzando la cifra de 4,5 millones de consultas en plataformas de comercio electrónico.

Este fenómeno refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo de los colombianos, quienes ahora buscan mayor comodidad, información y personalización al momento de adquirir sus productos de bienestar.



El maquillaje ahora se puede probar por internet

Además de la facilidad de comprar por internet, uno de los mayores beneficios es la integración de herramientas conocidas como beautytech. En términos sencillos, los usuarios pueden acceder a experiencias que antes eran exclusivas de las tiendas físicas.

Maquillaje Foto: referencia AFP

Con ayuda de inteligencia artificial, se pueden hacer pruebas virtuales de maquillaje, mientras que los sistemas de diagnóstico avanzado ofrecen recomendaciones precisas para el cuidado de la piel.



Comprar sin ir a la tienda: ¿realmente funciona con el maquillaje?

El comercio electrónico va de la mano con la logística de entrega y la eficiencia de las diferentes páginas que ofrecen estos servicios, como Mercado Libre. Actualmente, la infraestructura digital permite garantizar entregas en tiempos récord, que oscilan entre 24 y 48 horas, según datos de la empresa.



Belleza libre: ¿cómo ahorrar en compras virtuales?

Comprar por internet no solo ofrece comodidad y ahorro de tiempo, sino también algunos beneficios económicos. Los usuarios pueden encontrar, en muchos sitios web, descuentos, cupones y diversas opciones de pago, por ejemplo, por cuotas sin interés.

Y es que el cuidado de la piel y el cabello es vital para muchas personas. Conseguir estos productos, en ocasiones, no es tan fácil o resulta costoso. La ventaja de las comprar por internet, en el caso de los productos de marcas como L’Oréal y otras, es que se puede hacer con rapidez y a cuotas.



Esto pasa con muchos otros productos y no solo de belleza, también tecnológicos, ropa, hogar, cuidado personal y mucho más que se pueden pedir vía internet y que se pueden pagar de diferentes formas, según la necesidad de los usuarios.