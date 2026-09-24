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Hicieron caravana de motos durante entierro y 42 terminaron en los patios: hay video

La imprudencia de los conductores durante la caravana fue lo que llevó a las autoridades a revisar a los conductores y hallaron varias fallas para llevarse 42 motocicletas.

Hicieron caravana de motos durante entierro.jpg
Hicieron caravana de motos durante entierro //
Foto: X @agustin_neme
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Más de 100 personas se reunieron en Mar de Plata, Argentina, para despedir a un familiar y lo hicieron con potente caravana de motos, sin embargo, durante el recorrido comenzaron a realizar “maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”, según las autoridades, por lo que tuvieron que intervenir por el bien del orden público.

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“Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, indicó el intendente municipal del Partido General, Agustin Neme, sobre la situación.

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Las autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal fueron los encargados de realizar el operativo de control en la zona, pero lo que no pensaron era que alguno tenía problema, hasta un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026. El aviso había sido solicitado en una causa por robo agravado. Hubo múltiples sanciones por maniobras temerarias de velocidad y resistencia a la autoridad.

Varios motociclistas intentaron escapar del sitio al ver la gran cantidad de autoridades llegar a la zona y algunos hasta abandonaron el punto, todo esto permitió que trasladaran alrededor de 42 motocicletas a los patios o algunas incautadas por esta situación.

“El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo. Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, añadió.

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En video quedó tanto la caravana como todo el operativo en donde fueron trasladadas las motocicletas a los patios en varias grúas que llegaron hasta ese punto.

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