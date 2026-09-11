Avioneta de fumigación se desploma en Argentina tras sufrir una falla mecánica: hay video

Las aeronaves pequeñas, al igual que los aviones comerciales, dependen de distintos sistemas mecánicos para mantenerse en vuelo. Una falla en el motor, problemas en los controles de vuelo, pérdida de potencia o alguna avería durante la operación pueden provocar que el piloto pierda capacidad de maniobra y la aeronave comience a descender rápidamente.

Aunque los pilotos están entrenados para responder ante este tipo de situaciones, la posibilidad de hacer un aterrizaje de emergencia depende de factores como la altura a la que ocurre la falla, las condiciones del terreno y el tipo de aeronave.

En zonas rurales, los pilotos también pueden intentar dirigir la aeronave hacia un área despejada para reducir el riesgo durante el impacto.

Avioneta de fumigación se estrelló en una zona rural

Un accidente de este tipo ocurrió en una zona rural de Gualeguaychú, en el noreste de Argentina, donde una avioneta usada para realizar trabajos de fumigación perdió el control y terminó estrellándose contra el suelo.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave habría sufrido una falla mecánica que provocó la pérdida de control durante el vuelo. Posteriormente, la avioneta cayó en el área rural.

Publicidad

El piloto sobrevivió al siniestro y, según medios locales, permanece estable, aunque se encuentra internado en una unidad de terapia intensiva.

El hombre presenta lesiones consideradas menores y una contusión pulmonar leve, por lo que continúa bajo observación médica.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa cómo la avioneta se desploma al suelo, tras presentar la falla. En ese instante, varios pájaros que se encontraban en la zona salieron volando para evitar ser víctimas del choque contra la aeronave.

Publicidad

Por ahora, la información disponible apunta a una falla mecánica como la causa de la pérdida de control, aunque las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades encargadas de la investigación.