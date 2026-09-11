La historia de la caleña que vio caer las Torres Gemelas desde un salón de clases en Brooklyn

"No entendíamos qué estaba pasando", fueron las palabras de Giannina Brusatin, una caleña que estudiaba en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y que contó en Mañanas Blu con Ricardo Ospina cómo presenció el colapso del World Trade Center, las dos semanas de aislamiento obligado en Brooklyn y las secuelas emocionales de una tragedia que cambió el mundo.

Un estruendo bajo Wall Street y la llegada al salón de clases

La mañana del 11 de septiembre de 2001, Giannina abordó el metro en Manhattan para dirigirse a su universidad en Brooklyn. Mientras el convoy transitaba cerca de la estación de Wall Street, ocurrió un evento inusual bajo tierra:

"Ese día sí recuerdo que hubo un estruendo muy fuerte. Ahí paró y se apaga como toda la luz, pero el metro sigue", contó Yanina.



Sin sospechar lo que ocurría en la superficie, llegó tarde a su clase, pasadas las 9:00 de la mañana, encontrándose con un ambiente de absoluta incertidumbre. Todos sus compañeros estaban pegados a los ventanales que tenían una vista panorámica directa hacia el skyline del bajo Manhattan, mientras su profesor entraba y salía consternado intentando ubicar a un familiar que trabajaba en las torres.

El impacto de los aviones y el colapso en directo

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Desde el aula, la perspectiva hacia las Torres Gemelas era frontal. Lo que inicialmente parecía un incendio o una explosión en la primera torre tomó un giro trágico ante los ojos de los alumnos:

Minutos más tarde, el estupor se apoderó del salón al observar cómo la estructura del World Trade Center se desmoronaba envolviendo la zona en una nube de escombros.

"Se empezaron a caer el edificio del lado derecho y luego el del lado izquierdo y no entendíamos qué estaba pasando, porque era una estructura tan emblemática que uno veía siempre y contaba con esa vista y se empezaron a caer", contó la caleña.

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Aislada en Brooklyn: Un refugio entre extranjeros

Tras el atentado, la ciudad quedó sumida en el pánico y clausurada por completo.

"Fue horrible, porque yo venía de Manhattan y la universidad es en Brooklyn, y yo no pude volver a Manhattan como en casi dos semanas porque todo Nueva York cerró", dijo.

Ante la imposibilidad de regresar a su apartamento, Giannina se refugió a dos cuadras de la institución en la vivienda de una amiga venezolana, compartiendo estancia junto a otro compañero proveniente de San Diego.

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Ninguno de ellos era nativo de Nueva York. En medio de las limitaciones de comunicación de la época, utilizaba un teléfono móvil básico, el célebre Nokia 1100 o "panelita", y racionaba tarjetas de llamadas internacionales para contactar a sus padres en Londres, quienes cuidaban a su sobrino de cinco meses de nacido.

Transcurrida una semana y media de confinamiento, decidieron cruzar caminando el puente de Brooklyn para retornar a Manhattan, evitando el transporte subterráneo, debido al temor generalizado.

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"El aire era diferente", afirmó.

Al ingresar finalmente a su residencia, se encontró con una escena impactante en el teléfono fijo:

"Cuando llegué al apartamento me acuerdo que tenía la más cantidad de mensajes que he recibido yo en la vida, eran como 53, una cosa así", expresó.

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Se trataba de grabaciones acumuladas de familiares y amigos de su colegio en Cali, quienes buscaban desesperadamente confirmar que se encontraba con vida.

Escuche la entrevista aquí: