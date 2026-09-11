Muere la princesa Astrid de Noruega a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

La monarquía de Noruega atraviesa uno de sus momentos más complejos y dolorosos en la historia reciente. Este viernes 11 de septiembre, la Casa Real confirmó el fallecimiento de la princesa Astrid a los 94 años de edad. La noticia llega apenas dos días después de que la familia real noruega se reuniera para dar el último adiós al rey Harald V, hermano de la princesa, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años.

La princesa Astrid, a pesar de sus dificultades de salud y movilidad, había hecho un esfuerzo público para estar presente en el funeral de su hermano el pasado miércoles, evento al que asistió en silla de ruedas, cumpliendo con sus deberes institucionales y familiares hasta sus últimos días.

El comunicado oficial y los honores póstumos

El Palacio Real de Noruega emitió un comunicado oficial notificando el deceso y expresando el pesar de la familia. Ante la noticia, el actual monarca, el rey Haakon VIII, ha dispuesto que las banderas del Palacio Real ondeen a media asta, una medida que se mantendrá vigente durante la jornada de hoy y se repetirá el día en que se celebren las exequias de la princesa.

El nuevo monarca noruego, Haakon VIII, quien asumió la corona hace apenas dos semanas tras la muerte de su padre, lamentó profundamente la pérdida de su tía. "Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros", señaló la Casa Real en un mensaje compartido por las autoridades del país.



El legado de la princesa Astrid en la Corona

El rey Haakon VIII dedicó palabras de reconocimiento hacia la figura de la princesa, destacando su trayectoria institucional. El monarca subrayó que Astrid fue una mujer "muy leal" que desempeñó sus funciones públicas con un alto nivel de compromiso. Asimismo, resaltó que su presencia constante y su espíritu contagioso marcaron positivamente la vida de quienes colaboraron con ella a lo largo de las décadas.

La princesa Astrid, figura histórica de la realeza noruega, formó parte del núcleo duro de la monarquía durante gran parte del siglo XX y principios del XXI. Su vida estuvo marcada por la transición de la familia real en periodos históricos clave. La muerte de dos figuras tan cercanas en un intervalo de apenas dos semanas representa un desafío emocional significativo para el nuevo rey Haakon VIII, quien se encuentra en los primeros compases de su reinado en un clima de luto institucional.

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A falta de conocerse los detalles específicos sobre la ceremonia de despedida, la sociedad noruega se mantiene expectante ante los anuncios que realice el Palacio en las próximas horas. Por lo pronto, el Gobierno noruego y los diversos sectores políticos han manifestado sus condolencias a la familia real ante la cadena de pérdidas que han afectado a la cúpula de la nación en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.