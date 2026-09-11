"El 11S aceleró la ayuda a Colombia": exembajador Moreno recuerda su impacto 25 años después

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las historias de quienes vivieron aquella jornada siguen reconstruyendo uno de los episodios que transformó la política y la seguridad mundial. Luis Alberto Moreno, entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, recordó que vio desde un aeropuerto en Panamá las imágenes de los aviones impactando las Torres Gemelas.

En entrevista con Mañanas Blu, Moreno aseguró que la magnitud de lo ocurrido hizo que ese día quedara grabado en la memoria de millones de personas. “Yo creo que a mí me pasa lo que a todo el mundo y todos nos acordamos dónde estábamos hace 25 años, porque fue un hecho que sacudió al mundo”, recordó.

Moreno contó que había viajado hacia Colombia y que el 10 de septiembre su avión fue desviado a Panamá. Allí se encontraba cuando comenzaron a transmitirse las imágenes desde Nueva York.

“Recuerdo estar en el aeropuerto de Panamá y ver cuando entró el primer avión y después todo el mundo mirando los televisores en las distintas pantallas que hay en los aeropuertos. Y de golpe después ver otro avión justo cuando se estrella”, relató.



Colin Powell tenía previsto viajar a Bogotá

El entonces embajador explicó que su desplazamiento se debió a una visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, tenía prevista para Colombia el mismo 11 de septiembre.

Powell se encontraba en Lima participando en una Asamblea de la Organización de Estados Americanos y, según Moreno, posteriormente debía viajar a Bogotá para reunirse con el entonces presidente Andrés Pastrana.

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“Colin Powell, cuando se entera de lo que pasa en Nueva York, estaba en Lima esa mañana. Debía salir de Lima hacia Bogotá a eso de las 11 de la mañana para llegar a un almuerzo y toda una reunión con el presidente Pastrana y su equipo el resto del día. Obviamente tuvo que cancelar”, explicó.

La reunión tenía entre sus objetivos continuar afinando la implementación del Plan Colombia, una estrategia que ya contaba con apoyo estadounidense y que inicialmente tenía un importante componente de lucha contra el narcotráfico.

Torres gemelas Foto: AFP

¿Cómo cambió el 11-S la relación entre Colombia y Estados Unidos?

Moreno explicó que después de los atentados la lucha contra el terrorismo pasó a ocupar un lugar central dentro de la política exterior estadounidense y también tuvo consecuencias sobre la cooperación con Colombia.

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Para ese entonces, las Farc ya habían sido designadas por Estados Unidos como una organización terrorista antes de los ataques, pero el nuevo escenario internacional obligó ampliar posteriormente el alcance de la asistencia estadounidense.

“Se plantea la posibilidad de que aquí hay un grupo terrorista en Colombia y que hay que fortalecer mucho más al Estado colombiano para tener las herramientas y la capacidad para derrotarlo”, señaló.

El exembajador aseguró que este proceso comenzó primero durante el Gobierno de Andrés Pastrana y se profundizó posteriormente con la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia.

“Llegamos a tener cerca de 700 oficiales americanos haciendo cursos de entrenamiento y presencia en temas de inteligencia y logística. La capacidad que ganaron las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, los equipos de movilidad y las plataformas de inteligencia, todo esto fue fruto de la aceleración de la ayuda de los Estados Unidos después del 11 de septiembre”, afirmó.

Posteriormente, en 2002, el Congreso de ese país amplió las facultades para que equipos y recursos originalmente destinados a programas antinarcóticos pudieran utilizarse también en operaciones contra organizaciones terroristas en Colombia.

Para el exembajador, el 11S además de transformar la seguridad interna de Estados Unidos y su política internacional, fue un punto de inflexión en la cooperación militar y de inteligencia con Colombia, cuyos efectos se extendieron durante los años siguientes.

Escuche aquí la entrevista: