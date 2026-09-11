William Jimeno, el policía que sobrevivió 13 horas bajo las Torres Gemelas: “Vi a Jesús”

Han pasado 25 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, una tragedia que cambió para siempre la historia de Estados Unidos y del mundo. Entre los cientos de policías, bomberos y equipos de emergencia que acudieron al World Trade Center, la historia de William Jimeno sobresale por la tragedia que enfrentó y el milagroso rescate que le permitió sobrevivir.

Jimeno, oficial de policía de origen colombiano, quedó atrapado durante 13 horas entre los escombros de las Torres Gemelas después del colapso de una de las estructuras. Fue uno de los pocos sobrevivientes rescatados con vida de los restos del complejo del World Trade Center.

Su historia, marcada por la lucha por sobrevivir, la fe y la recuperación física y emocional, posteriormente fue llevada al cine por el director Oliver Stone en la película ‘World Trade Center’.

William Jimeno recuerda las horas atrapado bajo las Torres Gemelas

Tras el impacto de los aviones y el desplome de las torres, Jimeno quedó atrapado junto a su sargento y su compañero Dominic Pezzulo. Bajo toneladas de concreto, en medio del fuego, el humo y la oscuridad, los policías enfrentaron una situación límite mientras intentaban encontrar una salida.

Las horas pasaron entre el dolor, la sed y la incertidumbre. Jimeno llegó a pensar que no lograría salir con vida y comenzó a prepararse para morir. “A un punto esa noche, ya sufriendo muchas, muchas horas, yo quería morirme y ya iba a cerrar mi ojo y nada más a morirme. Hice paz con Dios, le dije a Dios, gracias por 33 años, seis años con mi mujer Alison, cuatro años con mi niñita Bianca”, recordó el expolicía.

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En ese momento, Jimeno hizo una petición que para él se convirtió en una de las razones para continuar luchando: quería conocer a su hija, que estaba por nacer. “Y le voy a pedir dos favores. Un favor, que deje que pueda ver a mi hija nacer, porque mi mujer estaba siete meses embarazada”, relató.

Torres gemelas Foto: AFP

La visión de Jesús que William Jimeno asegura haber tenido

En medio de la oscuridad y la sed extrema, Jimeno asegura que vivió una experiencia que interpretó como un encuentro sobrenatural y que le devolvió las fuerzas para continuar: “Vi una persona caminando para mí con un traje blanco, no tenía cara, pelo marrón hasta los codos, y viniendo para mí. Yo sabía quién era, era Jesús”, contó.

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El detalle que más recuerda de aquella visión es el objeto que, según su relato, Jesús llevaba en la mano. “Y qué tenía Jesús en la mano, y le digo a todo el mundo, se puede burlar, pero tenía una botella de agua”, recordó.

Para Jimeno, aquella experiencia se convirtió en una fuente de fuerza para resistir. Su determinación de sobrevivir también estaba relacionada con la idea de que no podía permitir que los terroristas vencieran.

El rescate de William Jimeno y su recuperación tras el 11-S

Después de permanecer cerca de 13 horas atrapado, Jimeno fue localizado por los equipos de rescate. Los especialistas tuvieron que realizar maniobras de alto riesgo durante varias horas para conseguir liberarlo de los escombros.

El rescate marcó apenas el comienzo de otro largo proceso. Jimeno tuvo que someterse a múltiples cirugías y enfrentar una extensa rehabilitación para recuperar su movilidad. “Para mí era un proceso largo y siempre mi familia me apoyó y mi fe más que todo es lo que me ayudó a mí”, afirmó.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales que dejó el atentado, Jimeno continuó con su vida profesional y llegó al rango de detective antes de retirarse en 2024. Desde entonces, ha dedicado buena parte de su tiempo a compartir su experiencia y llevar un mensaje de esperanza y superación, especialmente entre las nuevas generaciones.

William Jimeno recuerda a los policías muertos en las Torres Gemelas

La memoria de sus compañeros que murieron durante los atentados del 11 de septiembre ocupa un lugar central en el relato de Jimeno.

Entre los policías que recuerda están Dominic Pezzulo, Antonio Rodríguez, Christopher Amoroso y Bruce Reynolds, además de los otros agentes del Departamento de Policía de Nueva York que perdieron la vida durante la jornada. “Cuando yo hablo el nombre de Dominic Pezzulo, Antonio Rodríguez, Christopher Amoroso, Bruce Reynolds y el resto de los 37 oficiales que perdió nuestro departamento, los más policías que se murieron en un día en la historia de los Estados Unidos, es la manera que para mí puedo seguir que ellos vivan”, explicó.

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Para Jimeno, recordar sus nombres es una forma de mantener vivo el legado de quienes arriesgaron su vida para ayudar a personas que ni siquiera conocían. “Yo puedo seguir que ellos vivan, hablando del coraje de ellos, cómo dieron su vida para gente que no conocían”, agregó.

El mensaje de William Jimeno 25 años después del 11-S

A 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas, Jimeno considera que la respuesta frente al odio y el extremismo debe pasar por la educación y la construcción de valores.

Su experiencia como sobreviviente del 11-S se ha convertido en una herramienta para inspirar a jóvenes, especialmente dentro de la comunidad hispana, y transmitirles la importancia de no rendirse incluso en los momentos más difíciles.

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Para Jimeno, la historia del 11 de septiembre también demuestra que, en medio de una de las mayores tragedias de la historia reciente, hubo personas dispuestas a arriesgarlo todo por salvar a otros. “Mi consejo es siempre, nunca se rinda, siempre pa'lante. Y cuando te sientas que vas a rendir, sigue, sigue y pelea, porque todos nosotros tenemos esa pelea dentro de nosotros”, concluyó.

Hoy, 25 años después del 11-S, William Jimeno recuerda el horror de las Torres Gemelas, pero también la oportunidad que tuvo de sobrevivir, recuperar su vida y cumplir aquella promesa que hizo mientras estaba atrapado: conocer a su hija.