11 de septiembre imagen tag.png
Blu Radio  / Atentados 11 de septiembre

Atentados 11 de septiembre

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también conocidos como 9/11, 11/9, 11S, y 11-S fueron ejecutados por terroristas de origen islámico en Estados Unidos. El de las Torres Gemelas fue el más emblemático.

  • Ataque de las Torres Gemelas (1).jpg
    Ataque de las Torres Gemelas //
    Foto: AFP
    Mundo

    Colombiano sobreviviente padece ocho enfermedades tras el ataque a las Torres Gemelas

  • rescatista en Nueva York tras del 11-S
    rescatista en Nueva York tras del 11-S
    Foto: AFP - Blu Radio
    Mundo

    Crudo relato de rescatista en Nueva York tras del 11-S: “No encontramos cuerpos completos”

    Blu Radio conoció el testimonio de José Nieves, teniente de operaciones especiales del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, quien viajó a Nueva York poco después de los atentados para sumarse a las labores de rescate.

    Revelan escalofriante video del 11 de septiembre.jpg
    Revelan escalofriante video del 11 de septiembre //
    Fotos: capturas YouTube THIS IS VERY INTERESTING (TIVI)
    Mundo

    Revelan escalofriante video del 11 de septiembre; aparece una mujer latina

    Al menos unas 3.000 personas perdieron la vida en este trágico atentado, que, 24 años después, dejó una huella difícil de borrar en la historia de la humanidad.

    7391_BLU Radio. Atentado en Torres Gemelas - Foto: EFE
    BLU Radio. Atentado en Torres Gemelas - Foto: EFE
    Mundo

    Atentando contra Torres Gemelas en New York cumple 23 años: las teorías conspirativas

    Estados Unidos conmemora 23 años de uno de los ataques terroristas más fuertes de su historia, sin embargo han surgido versiones sobre el hecho.

VIDEOS
Logo Blu Radio Ahora
Mundo
Dramática historia de colombiano detenido en Venezuela, ¿otro falso positivo del régimen de Maduro?
Logo Blu Radio Ahora
Mundo
vicecanciller Jaramillo
Logo Blu Radio Ahora
Mundo
Video contratista
Logo Blu Radio Ahora
Mundo
Falleció Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años
Posesión de Donald Trump, 20 de enero de 2025. Ahora
Mundo
En vivo posesión de donald trump
Dramática historia de colombiano detenido en Venezuela, ¿otro falso positivo del régimen de Maduro?
  • Atentado Torres Gemelas.
    X @EdwardHolfman
    Mundo

    Así luce el lugar del atentado a las Torres Gemelas tras 23 años: antes y después del 9/11

  • 11 de septiembre.jpg
    11 de Septiembre /
    Foto: AFP
    Mundo

    Conmovedor relato de sobreviviente del atentado del 11 de septiembre: “Todavía duele”

  • Bombero del 11-S que posó con Bush en fotos icónicas murió a los 91 años
    Bombero del 11-S que posó con Bush en fotos icónicas murió a los 91 años /
    Foto: AFP
    Mundo

    Bombero del 11-S que posó con George Bush en fotos icónicas, murió a los 91 años

  • Guantánamo_AFP
    Guantánamo
    Foto: AFP
    Mundo

    La vida después de Guantánamo y del 11-S: “Con el programa de torturas dejé de ser yo mismo”

  • Atentados contra las Torres Gemelas
    Atentados contra las Torres Gemelas
    Foto: AFP
    Mundo

    Atentado contra las Torres Gemelas: a 22 años, el antes y después del 11-S en imágenes

  • 267472_Atentado a torres gemelas - AFP
    Atentado a torres gemelas - AFP
    Mundo

    Torres gemelas: 21 años del atentado terrorista que más víctimas mortales y heridos dejó en el mundo

  • 11 de septiembre.jpg
    11 de Septiembre /
    Foto: AFP
    Mundo

    Por acumulación de deudas cerrarán museo en memoria al atentado del 11 de septiembre en Nueva York

  • Avión en Miami.PNG
    Avión en Miami
    Foto: captura de video
    Mundo

    Evacúan terminal internacional de aeropuerto de San Francisco, EE.UU., por amenaza de bomba

CARGAR MÁS

  • Zelenski
    Zelenski
    Foto: AFP
    Mundo

    "Recuerden el 11 de septiembre": duro discurso del presidente ucraniano Zelenski a Congreso de EEUU

  • avion volando bajo en australia.jpg
    Avión que causó sorpresa en Australia por volar bajito
    Foto: Captura de video
    Mundo

    Avión voló muy cerca de rascacielos y asustó a ciudad australiana porque se asemejó al 9 - 11

  • Atentado del 11 de septiembre de 2001
    Atentado del 11 de septiembre de 2001//
    AFP
    Mundo

    Memorando del FBI insinúa una relación de Arabia Saudita con autores del 11-S

  • 315132_Blu Radio. Atentado terrorista en Torres Gemelas. Foto: AFP
    Blu Radio. Atentado terrorista en Torres Gemelas. Foto: AFP
    Mundo

    “Ese sonido no se olvida, me recordó a las bombas en Bogotá”: colombiana sobreviviente del 11S