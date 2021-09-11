Blu Radio Atentados 11 de septiembre
Atentados 11 de septiembre
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también conocidos como 9/11, 11/9, 11S, y 11-S fueron ejecutados por terroristas de origen islámico en Estados Unidos. El de las Torres Gemelas fue el más emblemático.
-
Crudo relato de rescatista en Nueva York tras del 11-S: “No encontramos cuerpos completos”
Blu Radio conoció el testimonio de José Nieves, teniente de operaciones especiales del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, quien viajó a Nueva York poco después de los atentados para sumarse a las labores de rescate.
VIDEOS
Ahora
Mundo
Dramática historia de colombiano detenido en Venezuela, ¿otro falso positivo del régimen de Maduro?
Ahora
Mundo
vicecanciller Jaramillo
Ahora
Mundo
Video contratista
Ahora
Mundo
Falleció Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años
Ahora
Mundo
En vivo posesión de donald trump
Dramática historia de colombiano detenido en Venezuela, ¿otro falso positivo del régimen de Maduro?