“Ese sonido no se olvida, me recordó a las bombas en Bogotá”: colombiana sobreviviente del 11S

Se cumplen 20 años del aterrador atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. El 11 de septiembre de 2001 dos aviones chocaron contra los dos edificios, en ese entonces, figuras emblemáticas de la llamada ‘Gran Manzana’.

Ese día miles de personas murieron, entre ellas 19 colombianos. Por fortuna, ese no fue el caso para Sonia Corredor, que para ese entonces trabajaba como ingeniera en el piso 91 de la torre sur.

Corredor, en El Radar de BLU Radio, relató lo que vivió en esa mañana del 11 de septiembre. “Yo llegué a la oficina tipo 8:10 a.m., no había ninguna nube en el cielo. Estaba empezando mi jornada laboral cuando se estrella el primer avión. Sonó bien duro, eso me acordó a las bombas en Bogotá en los 80 y principios de los 90”, dijo.

Además, agregó: “Ese sonido no se olvida y ese susto que me dio fue lo que me hizo coger mis cosas e irme de una vez de ahí. (…) Mi instinto fue de un ataque y fue por todo el terrorismo que nosotros tristemente hemos vivido”.

De acuerdo con el relato de Sonia, cuando ella iba bajando por las escaleras, sobre el piso 20, por los altavoces del edificio anunciaron que todo era seguro y que podían retornar a los puestos de trabajo, pero ella no lo hizo. “En el piso 20 hicieron el anuncio de que la torre sur estaba segura y que podíamos volver a los sitios de trabajo. (…) Mi jefe murió por eso. Él se devolvió y así murieron muchas personas”, contó.

“Íbamos en el piso 15 y 14 cuando pegó el avión en nuestra torre. Era como un terremoto que te mandaba de un lado para el otro. Ahí el pánico, todo el mundo se aceleró y empezaron a gritar. Yo llevaba los tacones más incomodos, pero por la adrenalina no los sentí”, añadió.

Corredor manifestó que los días posteriores al atentado fueron lúgubres y que no vio videos para proteger su psicología.

Escuche la entrevista completa en El Radar: