Colombiano sobreviviente padece ocho enfermedades tras el ataque a las Torres Gemelas

Jaime Munevar, un colombiano que se salvó por apenas minutos del devastador ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, dio detalles en entrevista con Recap Blu de lo que vivió aquel día.

Según contó, Munevar trabajaba cerca de las Torres Gemelas y solía reunirse con amigos. "Ese día terminé mis labores a las siete y media de la mañana y me encontraba en el lobby hablando con mis amigos y prácticamente despidiéndome ellos por siempre, porque yo no sabía de que iban a morir ese 11 de septiembre, ese martes 11 de septiembre del 2001", relató.

Salió a las 8:25 de la mañana, salvándose por "como 15 minutos" antes del primer impacto. Al llegar a su casa, sus hijos le mostraron las imágenes y desde el balcón, presenció el colapso de la segunda torre. "Deseaba alas para volar y llegar al sitio para poder ayudar a mis amigos".

Enfermedades que dejó el atentado del 11 de septiembre en sobreviviente

La exposición al polvo y gases en la zona cero dejó a Jaime con serias afecciones de salud. "Yo soy una de ellas", afirmó, enumerando ocho enfermedades certificadas como apnea, reflujo gástrico, estrés postraumático, depresión, rinitis, sinusitis, laringitis y asma.

Estos síntomas, que incluyeron problemas respiratorios el mismo día por un "mal olor" parecido a un animal descompuesto, comenzaron tras el 11 de septiembre. Su vida cambió drásticamente, ya no pudo jugar fútbol, su pasión, por el riesgo de un paro respiratorio. Munevar afirmó que la terapia psicológica fue crucial para enfrentar el trauma, ayudándole a superar el pánico a las sirenas.

Munevar dijo que perdió a 10 amigos, incluido Wilder Alfredo Gómez, cuyo mensaje final a su madre solo pudo entregar 15 años después por el dolor. Al día siguiente, Jaime regresó a la zona cero, donde ayudó a remover escombros durante nueve meses. Describió el lugar como "lúgubre", una "ciudad que como si se hubiera abandonado esa ciudad".

Actualmente, con 30 años en Estados Unidos, impulsa una iniciativa para construir un "monumento en nuestro país con los 19 nombres de los 19 colombianos que murieron en las Torres Gemelas", propuesta que presentó al expresidente Iván Duque. Su objetivo es ofrecer a las familias sin recursos o visa un lugar en Colombia para honrar a sus seres queridos.

