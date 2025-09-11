Revelan escalofriante video del 11 de septiembre; aparece una mujer latina

El 11 de septiembre de 2001 será una fecha imborrable en la memoria de no solo Estados Unidos, sino de toda la humanidad. El atentado del grupo terrorista Al Qaeda contra el Gobierno en donde secuestró cuatro aviones comerciales, que dos terminaron impactando contra las torres gemelas en el corazón de Nueva York.

Atentados 11 de septiembre 2001 en Nueva York / Foto AFP

Revelan escalofriante video del 11 de septiembre de 2001

Han pasado 24 años de esta trágica mañana que no solo cubrió de una nube de humo toda Nueva York, sino que empañó la tranquilidad del mundo ante un trágico hecho de violencia en medio de una tensión internacional.

Pero se conoció un nuevo video de aquel día en una mujer, latina y oriunda de Puerto Rico, nunca perdió la esperanza de seguir con vida hasta el momento en que las torres se vinieron abajo y fue imposible su rescate.

En el video apareció Edna Cintron, de 46 años y puertorriqueña, que tuvo una vida en medio de la pobreza y su familia llegó a Nueva York con el sueño de cambiar la realidad para siempre. Dos años antes, es decir, en 1999, consiguió empleo en el World Trade Center en una importante corredora de seguros, pero, según algunos conocidos, siempre intentó dar más del 100 % hasta el día en que ocurrió el atentado.

Ella se aferró al borde la torre con la esperanza de que alguien la ayudara y así estuvo por bastante tiempo, hasta que, finalmente, cayó la estructura y perdió la vida en el sitio y fue conocida como “La mujer que nunca perdió la esperanza".



Una fecha que el mundo nunca olvidará

Una cifra de 2.996 muertos y 25.000 heridos fue el saldo que dejó este trágico hecho a manos de Al Qaeda, que despertó a toda Latinoamérica con el dolor y el relato por radio, tv y prensa escrita de los relatos de las familias que esperaban hasta el último momento que sus familiares resultaran ilesos del hecho.