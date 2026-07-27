Los topes de la DIAN para la declaración de renta 2026: esto debe ser su salario mínimo

A partir del 12 de agosto de 2026, miles de colombianos deberán hacer su declaración de renta bajo los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente al año gravable 2025, entre ellos los ingresos, el patrimonio, las compras, las consignaciones bancarias y el uso de tarjetas de crédito.

Es importante recordar que, según esta entidad, las personas que declaran renta deben haber superado ciertos topes los cuales lleven a ser parte de los que hacen este proceso, entre esos, obtener ingresos brutos iguales o superiores a 69 millones de pesos durante el año 2025. Si solo su salario aplicara en esa norma, ¿cuánto debería ser su ingreso mínimo mensual? Aquí le explicamos:

El salario por el cual debería hacer declaración de renta este 2026

Si usted toma la calculadora y divide los más de 69 millones de pesos de tope que indica la DIAN, aquella personas que ganen más de 5.810.000 pesos al mes podrían declarar renta en este 2026. Eso solo si fue el salario durante los 12 meses del año gravable 2025.

Pero esta cifra no significa que sí o sí deba declarar renta, pues la DIAN tiene en cuenta los ingresos acumulados del año y más requisitos establecidos por la ley, por eso, la recomendación es revisar los portales oficiales de la entidad para verificar si debe o no aplicar ese proceso.



El dinero recaudado por declaración de renta no tiene un destino individualizado. Foto: composición Blu Radio

Calendario de declaración de renta 2026 para personas naturales

1 y 02: 12 de agosto de 2026. 03 y 04: 13 de agosto de 2026. 05 y 06: 14 de agosto de 2026. 07 y 08: 18 de agosto de 2026. 09 y 10: 19 de agosto de 2026. 11 y 12: 20 de agosto de 2026. 13 y 14: 21 de agosto de 2026. 15 y 16: 24 de agosto de 2026. 17 y 18: 25 de agosto de 2026. 19 y 20: 26 de agosto de 2026. 27 y 28: 1 de septiembre de 2026. 29 y 30: 2 de septiembre de 2026. 31 y 32: 3 de septiembre de 2026. 33 y 34: 4 de septiembre de 2026. 35 y 36: 7 de septiembre de 2026. 37 y 38: 8 de septiembre de 2026. 39 y 40: 9 de septiembre de 2026. 41 y 42: 10 de septiembre de 2026. 43 y 44: 11 de septiembre de 2026. 45 y 46: 14 de septiembre de 2026. 47 y 48: 15 de septiembre de 2026. 49 y 50: 16 de septiembre de 2026. 51 y 52: 17 de septiembre de 2026. 53 y 54: 18 de septiembre de 2026. 55 y 56: 21 de septiembre de 2026. 57 y 58: 22 de septiembre de 2026. 59 y 60: 23 de septiembre de 2026. 61 y 62: 24 de septiembre de 2026. 63 y 64: 25 de septiembre de 2026. 65 y 66: 28 de septiembre de 2026.

¿Qué pasa si no hace la declaración de renta? Estas son la sanciones

No presentar la declaración de renta cuando existe la obligación puede salir costoso. La DIAN puede imponer una sanción por no declarar, equivalente al 20 % de los ingresos brutos o de las consignaciones bancarias, según lo establecido en el Estatuto Tributario, además del pago del impuesto correspondiente e intereses de mora.

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Si la declaración se presenta fuera del plazo, también aplica una sanción por extemporaneidad, que aumenta según el tiempo de retraso.

Por ello, cumplir con los plazos establecidos por la DIAN es clave para evitar multas y costos adicionales.