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Activan la campaña “Una Garra por Colombia” para atender mascotas afectadas por el terremoto

Más de 1.800 animales han resultado afectados tras la emergencia. La iniciativa liderada por la senadora Andrea Padilla busca atender daños en refugios, urgencias veterinarias y mascotas extraviadas.

Rescatistas sacan un perro entre los escombros.
Rescatistas sacan un perro entre los escombros. Captura de pantalla.
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En medio de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia, una de las crisis menos visibles, pero igualmente crítica, es la que enfrentan cientos de animales. Refugios colapsados, mascotas heridas y más de 200 animales extraviados hacen parte del panorama que hoy intenta atender la campaña Vaki “Una Garra por Colombia”, impulsada por la senadora Andrea Padilla junto a organizaciones animalistas.

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La iniciativa surge como una respuesta urgente ante los tres principales impactos que ha dejado la tragedia en el ámbito animal: graves daños en la infraestructura de refugios, múltiples urgencias veterinarias y un alto número de animales perdidos. De acuerdo con el más reciente balance, al menos 32 refugios están colapsados o en riesgo de colapso en distintas regiones del país, albergando cerca de 1.870 animales, principalmente perros y gatos.

Camila Sepúlveda abraza a su perro Antonio.
Camila Sepúlveda abraza a su perro Antonio. Foto: EFE.

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Frente a este panorama, la campaña “Una Garra por Colombia” habilitó una Vaki para recaudar recursos económicos que permitan reconstruir estos espacios y garantizar la atención básica de los animales. Las donaciones se pueden realizar a través del enlace: https://vaki.co/vaki/una-garra-por-colombia, donde los ciudadanos pueden aportar directamente para la compra de materiales como tejas, cemento, mallas y otros insumos necesarios para la recuperación de los refugios.

Además del aporte económico, la campaña también recibe donaciones en especie en distintos puntos del país. En alianza con tiendas Laika, se han habilitado centros de acopio en Bogotá (sedes 116, Chapinero, Modelia y calle 94), Cali (Capri y Pance) y Medellín (El Poblado, Agua Bendita y Llanogrande).

Allí, las personas pueden donar alimentos concentrados y húmedos, colchonetas, camas, guacales en buen estado, collares, traíllas, bozales y medicamentos veterinarios, especialmente para manejo del dolor, infecciones y problemas de piel.

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Por su parte, la Cruz Roja Colombiana también activó su red de ayuda en Bogotá con varios puntos de acopio. El principal está ubicado en la carrera 24 #73-38 y funciona las 24 horas. A este se suman otros espacios habilitados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el estadio El Campín, el centro comercial Unicentro y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En estos lugares también se reciben insumos para animales, reforzando la capacidad de respuesta ante la emergencia.

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Las ayudas recolectadas serán distribuidas en las zonas más afectadas del país, priorizando los refugios y municipios con mayores afectaciones. El llamado de las autoridades y organizaciones es claro: donar de manera responsable, verificar los canales oficiales y sumarse a esta ola de solidaridad que busca aliviar el impacto del desastre en los más vulnerables.

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