Las cuentas de la Selección Colombia ante Portugal: ¿le conviene Ghana o Croacia?

La Selección Colombia define este sábado 27 de junio su posición en el Grupo K del Mundial 2026 ante Portugal, en un compromiso que va mucho más allá de los tres puntos. Con la clasificación a la fase de eliminación directa asegurada, el verdadero interés del partido radica en el rival que enfrentará en los dieciseisavos de final, donde el liderato de la zona plantea una encrucijada numérica.

El cierre del Grupo L dejó configurados los posibles rivales para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo. Dependiendo de si Colombia suma o pierde en su última salida de la fase de grupos, su destino en la llave definitiva cambiará radicalmente de continente y de estilo futbolístico.

Las cuentas de Colombia: ¿por qué ganar o empatar cambia el rival?

El reglamento del torneo cruza a los clasificados del Grupo K con los del Grupo L, generando dos escenarios automáticos para la Tricolor según el marcador final frente al equipo de Cristiano Ronaldo.



Si la Selección Colombia gana o empata, asegurará matemáticamente el primer lugar del Grupo K. Al avanzar como líder de su zona, su rival en los dieciseisavos de final será Ghana, conjunto que se metió a la ronda final como uno de los mejores terceros del campeonato (3° del Grupo L).

Colombia vs. Portugal // Fotos: Facebook selecciones Colombia y Portugal

Por el contrario, si el equipo colombiano pierde ante Portugal, caerá a la segunda posición de la tabla. Este resultado provocará que el rival en la siguiente fase sea Croacia, escuadra europea que consolidó el segundo puesto de su respectivo cuadrangular (2° del Grupo L).

Aunque sobre el papel clasificar en primer lugar otorga la ventaja teórica de enfrentar a un tercer lugar, el rival en mención es Ghana, una selección caracterizada por su despliegue físico y velocidad en transiciones.

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En la otra acera aparece Croacia, un equipo de alta experiencia en fases definitivas y rigor táctico europeo, que mediría las fuerzas de Colombia en caso de un tropiezo este sábado. Para Néstor Lorenzo, terminar en la cima sigue siendo la prioridad para mantener el impulso ganador y consolidar la confianza de un plantel que sueña con superar los cuartos de final de Brasil 2014.