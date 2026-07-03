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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Tabla de goleadores del Mundial: así van Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo

Tabla de goleadores del Mundial: así van Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo

Las figuras de la selecciones no han defraudado y han aparecido en todos los partidos en lo que va de la competencia, por lo que la lista de goleadores está peleada por los mejores.

Mbappé, Messi y Cristiano
Mbappé, Messi y Cristiano //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado grandes emociones y momentos inolvidable, sobre todo, actuaciones impecables de las consideradas grandes figuras de los equipos en competencia, como lo son: Kylian Mbbapé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Viniciur Junior, entre otros, que le han respondido a sus respectivos equipos.

En el caso de la Selección Colombia, el máximo goleador y el que ha solucionado los partidos ha sido Daniel Muñoz con dos tantos, pero aún quedan deudas por Luis Diaz y espera que frente a Ghana llegue la revencha del volante del FC Bayern en esta competencia.

Pero sin duda los aplausos de todo el mundo han sido para Kylian Mbappé y Lionel Messi, que, partido tras partido, se llevan el mejor jugador en la cancha con sus impresionantes anotaciones.

Además, por ejemplo, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.

Lionel Messi
Foto: AFP

Tabla de goleadores del Mundial

  1. Lionel Messi (Argentina) – Delantero – 7 goles, 0 asistencias, 272 minutos.
  2. Kylian Mbappé (Francia) – Delantero – 6 goles, 2 asistencias, 378 minutos.
  3. Erling Haaland (Noruega) – Delantero – 5 goles, 0 asistencias, 309 minutos.
  4. Harry Kane (Inglaterra) – Delantero – 5 goles, 0 asistencias, 394 minutos.
  5. Ousmane Dembélé (Francia) – Delantero – 4 goles, 2 asistencias, 304 minutos.
  6. Mikel Oyarzabal (España) – Delantero – 4 goles, 1 asistencia, 333 minutos.
  7. Vinícius Júnior (Brasil) – Delantero – 4 goles, 1 asistencia, 398 minutos.
  8. Ismaïla Sarr (Senegal) – Delantero – 4 goles, 1 asistencia, 419 minutos.
  9. Cristiano Ronaldo (Portugal) - Delantero - 3 goles, 385 minutos.
  10. Deniz Undav (Alemania) – Delantero – 3 goles, 2 asistencias, 174 minutos.
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