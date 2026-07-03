Tabla de goleadores del Mundial: así van Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado grandes emociones y momentos inolvidable, sobre todo, actuaciones impecables de las consideradas grandes figuras de los equipos en competencia, como lo son: Kylian Mbbapé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Viniciur Junior, entre otros, que le han respondido a sus respectivos equipos.

En el caso de la Selección Colombia, el máximo goleador y el que ha solucionado los partidos ha sido Daniel Muñoz con dos tantos, pero aún quedan deudas por Luis Diaz y espera que frente a Ghana llegue la revencha del volante del FC Bayern en esta competencia.

Pero sin duda los aplausos de todo el mundo han sido para Kylian Mbappé y Lionel Messi, que, partido tras partido, se llevan el mejor jugador en la cancha con sus impresionantes anotaciones.

Además, por ejemplo, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.



Foto: AFP

Tabla de goleadores del Mundial