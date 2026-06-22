Este 22 de junio se escribió un nuevo capítulo en la historia de los mundiales gracias a Lionel Messi. Tras su doblete, no solo le dio la clasificación a su equipo a la próxima ronda, sino que, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competencia y superó al alemán Klose.“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón! Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, dijo recientemente Klose en el diario alemán Süddeutsche Zeitung y EFE.Miroslav Klose fue el máximo goleador desde 2014 cuando Alemania logró su cuarta Copa del Mundo, justamente frente a Messi en Brasil. Pero ese título ahora le pertenece al ‘10’ de la albiceleste, sin embargo, detrás y muy cerca lo podría superar el francés Kylian Mbappé.Así va la tabla de goleadores históricos de los mundialesLionel Messi - ArgentinaGoles: 18Mundiales: 6 (2006: 1 gol, 2010: 0, 2014: 4, 2018: 1, 2022: 7, 2026: 5)Partidos: 28Miroslav Klose - AlemaniaGoles: 16Mundiales: 4 (2002: 5 goles, 2006: 5, 2010: 4, 2014: 2)Partidos: 24Ronaldo - BrasilGoles: 15Mundiales: 4 (1994: 0 goles, 1998: 4, 2002: 8, 2006: 3)Partidos: 19Kylian Mbappé - FranciaGoles: 15Mundiales: 3 (2018: 4 goles, 2022: 8, 2026: 3)Partidos: 16Gerd Müller - República Federal de AlemaniaGoles: 14Mundiales: 2 (1970: 10 goles, 1974: 4)Partidos: 13Just Fontaine - FranciaGoles: 13Mundiales: 1 (1958)Partidos: 6Pelé - BrasilGoles: 12Mundiales: 4 (1958: 6 goles, 1962: 1, 1966: 1, 1970: 4)Partidos: 14Jürgen Klinsmann - AlemaniaGoles: 11Mundiales: 3 (1990: 3 goles, 1994: 5, 1998: 3)Partidos: 17Sándor Kocsis - HungríaGoles: 11Mundiales: 1 (1954)Partidos: 510. Harry Kane - InglaterraGoles: 10Mundiales: 3 (2018: 6 goles, 2022: 2, 2026: 2)Partidos: 12