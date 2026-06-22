Tras doblete contra Irak, Mbappé le envía mensaje a Messi: "No me fijo en lo que hace"

El delantero francés Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria por 3-0 de Francia sobre Irak, aseguró este lunes que no presta atención a lo que hace el argentino Lionel Messi, convertido horas antes en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

"Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho, marcar. Siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más", afirmó Mbappé en zona mixta del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

"Así que no, no me fijo en lo que hace (Messi) para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", añadió Mbappé, que contra Irak cumplió 100 partidos con la camiseta de Francia.

Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador histórico en Mundiales con 18 goles, mientras que Mbappé le sigue con 16, los mismos que el alemán Miroslav Klose. El argentino ya lleva cinco dianas en esta Copa del Mundo, por cuatro del francés.



Mbappé también habló de sus sensaciones tras las dos primeras victorias de Francia, con dos dobletes de su autoría.

"Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante", dijo el delantero.

"He intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante de verdad en enero. Después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental y he intentado llegar aquí en buenas condiciones", añadió.

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Finalmente, el francés reflexionó sobre la interrupción de más de dos horas que tuvo el partido por la fuerte tormenta que cayó sobre Filadelfia.

"Ha sido una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios. Es muy difícil porque teníamos que mantenernos concentrados, teníamos que estar presentes en el vestuario", dijo.

"Fueron hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final cumplimos con nuestro objetivo", añadió.

