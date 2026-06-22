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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Goleadores históricos de los mundiales: así va la lista que encabeza Messi

Goleadores históricos de los mundiales: así va la lista que encabeza Messi

El astro argentino se convirtió en el máximo goleador en la historias de los mundiales en esta edición del 2026 y detrás se encuentran Klose, Mbappé y otros más.

Lionel Messi
Lionel Messi //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Este 22 de junio se escribió un nuevo capítulo en la historia de los mundiales gracias a Lionel Messi. Tras su doblete, no solo le dio la clasificación a su equipo a la próxima ronda, sino que, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competencia y superó al alemán Klose.

“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón! Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, dijo recientemente Klose en el diario alemán Süddeutsche Zeitung y EFE.

Miroslav Klose fue el máximo goleador desde 2014 cuando Alemania logró su cuarta Copa del Mundo, justamente frente a Messi en Brasil. Pero ese título ahora le pertenece al ‘10’ de la albiceleste, sin embargo, detrás y muy cerca lo podría superar el francés Kylian Mbappé.

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
AFP

Así va la tabla de goleadores históricos de los mundiales

  1. Lionel Messi - Argentina
    • Goles: 18
    • Mundiales: 6 (2006: 1 gol, 2010: 0, 2014: 4, 2018: 1, 2022: 7, 2026: 5)
    • Partidos: 28
  2. Miroslav Klose - Alemania
    • Goles: 16
    • Mundiales: 4 (2002: 5 goles, 2006: 5, 2010: 4, 2014: 2)
    • Partidos: 24
  3. Ronaldo - Brasil
    • Goles: 15
    • Mundiales: 4 (1994: 0 goles, 1998: 4, 2002: 8, 2006: 3)
    • Partidos: 19
  4. Kylian Mbappé - Francia
    • Goles: 15
    • Mundiales: 3 (2018: 4 goles, 2022: 8, 2026: 3)
    • Partidos: 16
  5. Gerd Müller - República Federal de Alemania
    • Goles: 14
    • Mundiales: 2 (1970: 10 goles, 1974: 4)
    • Partidos: 13
  6. Just Fontaine - Francia
    • Goles: 13
    • Mundiales: 1 (1958)
    • Partidos: 6
  7. Pelé - Brasil
    • Goles: 12
    • Mundiales: 4 (1958: 6 goles, 1962: 1, 1966: 1, 1970: 4)
    • Partidos: 14
  8. Jürgen Klinsmann - Alemania
    • Goles: 11
    • Mundiales: 3 (1990: 3 goles, 1994: 5, 1998: 3)
    • Partidos: 17
  9. Sándor Kocsis - Hungría
  • Goles: 11
  • Mundiales: 1 (1954)
  • Partidos: 5

10. Harry Kane - Inglaterra

  • Goles: 10
  • Mundiales: 3 (2018: 6 goles, 2022: 2, 2026: 2)
  • Partidos: 12
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