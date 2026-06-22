Goleadores históricos de los mundiales: así va la lista que encabeza Messi

Este 22 de junio se escribió un nuevo capítulo en la historia de los mundiales gracias a Lionel Messi. Tras su doblete, no solo le dio la clasificación a su equipo a la próxima ronda, sino que, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de la competencia y superó al alemán Klose.

“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón! Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, dijo recientemente Klose en el diario alemán Süddeutsche Zeitung y EFE.

Miroslav Klose fue el máximo goleador desde 2014 cuando Alemania logró su cuarta Copa del Mundo, justamente frente a Messi en Brasil. Pero ese título ahora le pertenece al ‘10’ de la albiceleste, sin embargo, detrás y muy cerca lo podría superar el francés Kylian Mbappé.

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina AFP

Así va la tabla de goleadores históricos de los mundiales



Lionel Messi - Argentina

Goles: 18

18 Mundiales: 6 (2006: 1 gol, 2010: 0, 2014: 4, 2018: 1, 2022: 7, 2026: 5)

6 (2006: 1 gol, 2010: 0, 2014: 4, 2018: 1, 2022: 7, 2026: 5) Partidos: 28 Miroslav Klose - Alemania

Goles: 16

16 Mundiales: 4 (2002: 5 goles, 2006: 5, 2010: 4, 2014: 2)

4 (2002: 5 goles, 2006: 5, 2010: 4, 2014: 2) Partidos: 24 Ronaldo - Brasil

Goles: 15

15 Mundiales: 4 (1994: 0 goles, 1998: 4, 2002: 8, 2006: 3)

4 (1994: 0 goles, 1998: 4, 2002: 8, 2006: 3) Partidos: 19 Kylian Mbappé - Francia

Goles: 15

15 Mundiales: 3 (2018: 4 goles, 2022: 8, 2026: 3)

3 (2018: 4 goles, 2022: 8, 2026: 3) Partidos: 16 Gerd Müller - República Federal de Alemania

Goles: 14

14 Mundiales: 2 (1970: 10 goles, 1974: 4)

2 (1970: 10 goles, 1974: 4) Partidos: 13 Just Fontaine - Francia

Goles: 13

13 Mundiales: 1 (1958)

1 (1958) Partidos: 6 Pelé - Brasil

Goles: 12

12 Mundiales: 4 (1958: 6 goles, 1962: 1, 1966: 1, 1970: 4)

4 (1958: 6 goles, 1962: 1, 1966: 1, 1970: 4) Partidos: 14 Jürgen Klinsmann - Alemania

Goles: 11

11 Mundiales: 3 (1990: 3 goles, 1994: 5, 1998: 3)

3 (1990: 3 goles, 1994: 5, 1998: 3) Partidos: 17 Sándor Kocsis - Hungría

Goles: 11

11 Mundiales: 1 (1954)

1 (1954) Partidos: 5

10. Harry Kane - Inglaterra

