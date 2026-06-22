El gol con el que Messi se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo

El astro argentino Lionel Messi, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con el gol que marcó en el minuto 38 del partido contra Austria.

Con 17 tantos en Copas del Mundo, Messi ya tiene uno más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Herzegovina, en el Mundial de Alemania.