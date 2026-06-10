Grupos Mundial 2026: así van las tablas de posiciones y próximos partidos

Actualizado: 10 de jun, 2026
Del 11 de junio hasta el domingo, 19 de julio, Estados Unidos, México y Canadá palpitarán la Copa Mundial de la FIFA que, por primera vez, tendrá 48 selecciones en competencia, siendo el más extenso y grande la historia.
En total se disputarán 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, marcado como el que más ha tenido en toda la historia hasta la fecha. Son 12 grupos en donde clasifican los 2dos y luego se definen los mejores 3 para avanzar a la próxima ronda.
Tablas de posiciones del Mundial 2026
Próximos partidos del Mundial 2026
Jueves 11 de junio de 2026
- 15:00 | México vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
- 22:00 | República de Corea vs. República Checa (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio de 2026
- 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Toronto
- 21:00 | Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Los Ángeles
Sábado 13 de junio de 2026
- 15:00 | Catar vs. Suiza (Grupo B) – Estadio Bahía de San Francisco
- 18:00 | Brasil vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 21:00 | Haití vs. Escocia (Grupo C) – Estadio Boston
- 00:00 | Australia vs. Turquía (Grupo D) – BC Place Vancouver
Domingo 14 de junio de 2026
- 13:00 | Alemania vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Houston
- 16:00 | Países Bajos vs. Japón (Grupo F) – Estadio Dallas
- 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) – Estadio Filadelfia
- 22:00 | Suecia vs. Túnez (Grupo F) – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio de 2026
- 12:00 | España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Estadio Seattle
- 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Estadio Miami
- 21:00 | Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio Los Ángeles
Martes 16 de junio de 2026
- 15:00 | Francia vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 | Irak vs. Noruega (Grupo I) – Estadio Boston
- 21:00 | Argentina vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Kansas City
- 00:00 | Austria vs. Jordania (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles 17 de junio de 2026
- 13:00 | Portugal vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Houston
- 16:00 | Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Dallas
- 19:00 | Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Estadio Toronto
- 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio de 2026
- 12:00 | República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Estadio Los Ángeles
- 18:00 | Canadá vs. Catar (Grupo B) – BC Place Vancouver
- 21:00 | México vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio de 2026
- 15:00 | Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) – Estadio Seattle
- 18:00 | Escocia vs. Marruecos (Grupo C) – Estadio Boston
- 21:00 | Brasil vs. Haití (Grupo C) – Estadio Filadelfia
- 00:00 | Turquía vs. Paraguay (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco
Sábado 20 de junio de 2026
- 13:00 | Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Houston
- 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Toronto
- 22:00 | Ecuador vs. Curazao (Grupo E) – Estadio Kansas City
- 00:00 | Túnez vs. Japón (Grupo F) – Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio de 2026
- 12:00 | España vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Atlanta
- 15:00 | Bélgica vs. Irán (Grupo G) – Estadio Los Ángeles
- 18:00 | Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) – Estadio Miami
- 21:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) – BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio de 2026
- 13:00 | Argentina vs. Austria (Grupo J) – Estadio Dallas
- 17:00 | Francia vs. Irak (Grupo I) – Estadio Filadelfia
- 20:00 | Noruega vs. Senegal (Grupo I) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 23:00 | Jordania vs. Argelia (Grupo J) – Estadio Bahía de San Francisco
Martes 23 de junio de 2026
- 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Houston
- 16:00 | Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Boston
- 19:00 | Panamá vs. Croacia (Grupo L) – Estadio Toronto
- 22:00 | Colombia vs. RD Congo (Grupo K) – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio de 2026
- 15:00 | Suiza vs. Canadá (Grupo B) – BC Place Vancouver
- 15:00 | Bosnia y Herzegovina vs. Catar (Grupo B) – Estadio Seattle
- 18:00 | Escocia vs. Brasil (Grupo C) – Estadio Miami
- 18:00 | Marruecos vs. Haití (Grupo C) – Estadio Atlanta
- 21:00 | República Checa vs. México (Grupo A) – Estadio Ciudad de México
- 21:00 | Sudáfrica vs. República de Corea (Grupo A) – Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio de 2026
- 16:00 | Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio Filadelfia
- 16:00 | Ecuador vs. Alemania (Grupo E) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 | Japón vs. Suecia (Grupo F) – Estadio Dallas
- 19:00 | Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) – Estadio Kansas City
- 22:00 | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – Estadio Los Ángeles
- 22:00 | Paraguay vs. Australia (Grupo D) – Estadio Bahía de San Francisco
Viernes 26 de junio de 2026
- 15:00 | Noruega vs. Francia (Grupo I) – Estadio Boston
- 15:00 | Senegal vs. Irak (Grupo I) – Estadio Toronto
- 20:00 | Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio Houston
- 20:00 | Uruguay vs. España (Grupo H) – Estadio Guadalajara
- 23:00 | Egipto vs. Irán (Grupo G) – Estadio Seattle
- 23:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) – BC Place Vancouver
Sábado 27 de junio de 2026
- 17:00 | Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) – Estadio Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 | Croacia vs. Ghana (Grupo L) – Estadio Filadelfia
- 19:30 | Colombia vs. Portugal (Grupo K) – Estadio Miami
- 19:30 | RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) – Estadio Atlanta
- 22:00 | Argelia vs. Austria (Grupo J) – Estadio Kansas City
- 22:00 | Jordania vs. Argentina (Grupo J) – Estadio Dallas