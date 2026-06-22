Los millonarios fichajes y rumores que ha dejado el Mundial 2026: Cucurella, Saibari y más

Se sabe que la Copa del Mundo es un escaparate inmejorable para que los futbolistas consigan lucrativos traspasos una vez concluye el torneo. Sin embargo, varios participantes de Norteamérica 2026 han optado por definir su futuro a nivel de clubes en plena concentración con sus selecciones.

El lateral español Marc Cucurella fue anunciado oficialmente como jugador del Real Madrid apenas unas horas antes de saltar al campo con la selección campeona de Europa, que debutó con un sorprendente empate 0-0 contra Cabo Verde, debutante absoluta en el torneo.

Pocos días después, el Liverpool ganó la puja por su compañero de selección Víctor Muñoz, en una operación valorada en 40 millones de euros (unos 46 millones de dólares).

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄 — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

También en La Roja, Alex Grimaldo está a punto de cambiar el Bayer Leverkusen por el Atlético de Madrid, mientras que Pedro Porro firmó una ampliación de contrato con el Tottenham desde que comenzó el torneo.



Esta oleada de traspasos, sumada a un inicio decepcionante, ha provocado dudas en España sobre si el equipo se ha dejado distraer demasiado por el mercado; una acusación que el seleccionador Luis de la Fuente ha negado rotundamente.

"Celebramos las buenas noticias —ya sean para Cucurella o para cualquier otro compañero durante este torneo— porque si es bueno para ellos, es bueno para toda la plantilla", declaró el técnico español.

"Todo lo que aporta felicidad a mis jugadores me hace tan feliz como a ellos".

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Cucurella afirmó que su traspaso desde el Chelsea, por 55 millones de euros (63 millones de dólares), se acordó en "día y medio" para permitirle concentrarse en el Mundial. El lateral, de hecho, fue el mejor de esa gris España ante los caboverdianos.

Marc Cucurella // Foto: AFP

Traspasos en época de Mundial

España no es la única selección que se sacude con el mercado de fichajes.

La semana pasada, el Real Madrid también anunció acuerdos para incorporar como agentes libres al francés Ibrahima Konaté y al centrocampista portugués Bernardo Silva, ambos concentrados para el Mundial.

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Según informes, el Bayern Munich ha pactado con el PSV Eindhoven el fichaje del marroquí Ismael Saibari —cuyos dos goles en dos partidos le han convertido en una de las revelaciones del torneo— por 55 millones de euros.

El defensa neerlandés Jan Paul van Hecke fichó por el Tottenham procedente del Brighton por una cifra estimada de 52 millones de libras (69 millones de dólares), en el intervalo entre los dos primeros partidos de su equipo en la fase de grupos contra Japón y Suecia.

"Es importante para mí. El entrenador me dio tiempo para centrarme en este traspaso. Estoy agradecido por ello, ya que supone un gran paso adelante en mi carrera profesional", declaró Van Hecke en una rueda de prensa previa a la contundente victoria por 5-1 sobre Suecia.

Rumores de fichajes

Es probable que Elliott Anderson se convierta en el jugador inglés más caro de la historia mientras representa a los Three Lions en Estados Unidos. El Manchester City está cerca de fichar al centrocampista del Nottingham Forest; se especula que la operación total por el jugador de 23 años podría superar los 120 millones de libras esterlinas (unos 160 millones de dólares).

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, cuenta con mucha más experiencia en la otra orilla del eterno debate entre club y selección.

El exentrenador del Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern explicó antes del torneo que intentar frenar los traspasos durante el Mundial no era realista, aunque sí impondría ciertos límites a lo que los jugadores pueden hacer.

"Es una cuestión de sentido común. No me gustaría que ocurriera el día antes de un partido o el mismo día del encuentro; esa es la norma", afirmó Tuchel.

🚨 REVEALED: The delay in Elliot Anderson’s move to Manchester City is understood to be less about the two clubs reaching an agreement and more about Nottingham Forest wanting to register the sale in July as part of the club’s next financial year.



The move could still be… pic.twitter.com/xa9Dy9qeK9 — Man City Fever (@mancityfever2) June 22, 2026

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"Si se hace de forma privada, eficiente y discreta, siempre estaremos encantados de ayudar. Ayuda tener claridad sobre la situación de cualquier jugador. Si alguien tiene la oportunidad de cambiar de club, no nos interpondremos en su camino".

"Lo ideal sería que no hubiera traspasos, pero la realidad es otra. La cuestión es hasta qué punto debemos preocuparnos. Aunque les dijera a los jugadores que no se ocupen de ello ahora, sus teléfonos seguirían echando humo. ¿Cómo podemos controlar eso?".

Para otros, el Mundial sigue siendo el escaparate perfecto para aumentar su visibilidad y conseguir un gran traspaso.

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Jugadores como el estadounidense Folarin Balogun, el centrocampista neozelandés Elijah Just y el extremo suizo Johan Manzambi han despertado interés tras marcar dos goles, mientras que el marroquí Ayyoub Bouaddi está en el punto de mira de varios de los clubes más grandes de Europa tras su destacada actuación contra Brasil.

"Te motiva", comentó el australiano Alessandro Circati, cuyo nombre ha sonado para fichar por el Atlético de Madrid y el Newcastle.

"Te hace sentir mejor contigo mismo, te da la sensación de que vas por buen camino".