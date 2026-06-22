Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Jonathan David y Undav lideran la clasificación

La clasificación de máximos artilleros del Mundial de 2026 muestra además una fuerte presencia de futbolistas de Alemania, Países Bajos, Brasil, Canadá y Japón entre los jugadores que ya han marcado en el torneo.
Máximos goleadores del Mundial 2026
Jugadores con 3 goles
- Lionel Messi (Argentina)
- Jonathan David (Canadá)
- Deniz Undav (Alemania)
Jugadores con 2 goles
- Maximiliano Araújo (Uruguay)
- Yasin Ayari (Suecia)
- Folarin Balogun (Estados Unidos)
- Brian Brobbey (Países Bajos)
- Matheus Cunha (Brasil)
- Cody Gakpo (Países Bajos)
- Erling Haaland (Noruega)
- Kai Havertz (Alemania)
- Tyler Just (Nueva Zelanda)
- Daichi Kamada (Japón)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Cyle Larin (Canadá)
- Manzambi (Suiza)
- Kylian Mbappé (Francia)
- Mikel Oyarzabal (España)
- Ismael Saibari (Marruecos)
- Crysencio Summerville (Países Bajos)
- Ayase Ueda (Japón)
- Vinícius Júnior (Brasil)
Goleadores del Mundial 2026 con un gol
Colombia
- Jhon Arias Campaz
- Luis Díaz
- Mejía
Alemania
- Brown
- Jamal Musiala
- Lukas Nmecha
- Nico Schlotterbeck
Estados Unidos
- Freeman
- Giovanni Reyna
México
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- Romo Barrón
España
- Lamine Yamal
Francia
- Bradley Barcola
Inglaterra
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
Suecia
- Anthony Elanga
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak
- Mattias Svanberg
Japón
- Junya Ito
- Shunsuke Nakamura
Egipto
- Ashour
- Trezeguet
- Mohamed Salah
- Zico
Resto de goleadores con un tanto
Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Baturina (Croacia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Fayzullayev (Uzbekistán), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Hussein (Irak), Hwang y Oh (Corea del Sur), Irankunda y Metcalfe (Australia), Kessie (Costa de Marfil), Krejci y Sadílek (República Checa), Lukic y Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mohebi y Rezaian (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Østigård (Noruega), Pina y Varela (Cabo Verde), Rekik (Túnez), Saliba (Canadá), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Van Dijk (Países Bajos), Vargas y Xhaka (Suiza), y Wissa (República Democrática del Congo).
Colombianos en la tabla de goleadores del Mundial 2026
Colombia cuenta hasta el momento con tres futbolistas entre los anotadores del torneo:
- Campaz – 1 gol.
- Luis Díaz – 1 gol.
- Mejía – 1 gol.