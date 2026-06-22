Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Jonathan David y Undav lideran la clasificación

La clasificación de máximos artilleros del Mundial de 2026 muestra además una fuerte presencia de futbolistas de Alemania, Países Bajos, Brasil, Canadá y Japón entre los jugadores que ya han marcado en el torneo.

Máximos goleadores del Mundial 2026

Jugadores con 3 goles

Lionel Messi (Argentina)

Jonathan David (Canadá)

Deniz Undav (Alemania)

Jugadores con 2 goles

Maximiliano Araújo (Uruguay)

Yasin Ayari (Suecia)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Cody Gakpo (Países Bajos)

Erling Haaland (Noruega)

Kai Havertz (Alemania)

Tyler Just (Nueva Zelanda)

Daichi Kamada (Japón)

Harry Kane (Inglaterra)

Cyle Larin (Canadá)

Manzambi (Suiza)

Kylian Mbappé (Francia)

Mikel Oyarzabal (España)

Ismael Saibari (Marruecos)

Crysencio Summerville (Países Bajos)

Ayase Ueda (Japón)

Vinícius Júnior (Brasil)

Goleadores del Mundial 2026 con un gol

Colombia

Jhon Arias Campaz

Luis Díaz

Mejía

Alemania

Brown

Jamal Musiala

Lukas Nmecha

Nico Schlotterbeck

Estados Unidos

Freeman

Giovanni Reyna

México

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Romo Barrón

España

Lamine Yamal

Francia

Bradley Barcola

Inglaterra

Jude Bellingham

Marcus Rashford

Suecia

Anthony Elanga

Viktor Gyökeres

Alexander Isak

Mattias Svanberg

Japón

Junya Ito

Shunsuke Nakamura

Egipto

Ashour

Trezeguet

Mohamed Salah

Zico

Resto de goleadores con un tanto

Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Baturina (Croacia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Fayzullayev (Uzbekistán), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Hussein (Irak), Hwang y Oh (Corea del Sur), Irankunda y Metcalfe (Australia), Kessie (Costa de Marfil), Krejci y Sadílek (República Checa), Lukic y Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mohebi y Rezaian (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Østigård (Noruega), Pina y Varela (Cabo Verde), Rekik (Túnez), Saliba (Canadá), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Van Dijk (Países Bajos), Vargas y Xhaka (Suiza), y Wissa (República Democrática del Congo).

Colombianos en la tabla de goleadores del Mundial 2026

Colombia cuenta hasta el momento con tres futbolistas entre los anotadores del torneo:

