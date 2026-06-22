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Tabla de goleadores del Mundial 2026: Messi, Jonathan David y Undav lideran la clasificación

Tras los primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el argentino Lionel Messi, el canadiense Jonathan David y el alemán Deniz Undav encabezan la tabla de goleadores con tres anotaciones cada uno.

Lionel Messi
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La clasificación de máximos artilleros del Mundial de 2026 muestra además una fuerte presencia de futbolistas de Alemania, Países Bajos, Brasil, Canadá y Japón entre los jugadores que ya han marcado en el torneo.

Máximos goleadores del Mundial 2026

Jugadores con 3 goles

  • Lionel Messi (Argentina)
  • Jonathan David (Canadá)
  • Deniz Undav (Alemania)

Jugadores con 2 goles

  • Maximiliano Araújo (Uruguay)
  • Yasin Ayari (Suecia)
  • Folarin Balogun (Estados Unidos)
  • Brian Brobbey (Países Bajos)
  • Matheus Cunha (Brasil)
  • Cody Gakpo (Países Bajos)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Kai Havertz (Alemania)
  • Tyler Just (Nueva Zelanda)
  • Daichi Kamada (Japón)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Cyle Larin (Canadá)
  • Manzambi (Suiza)
  • Kylian Mbappé (Francia)
  • Mikel Oyarzabal (España)
  • Ismael Saibari (Marruecos)
  • Crysencio Summerville (Países Bajos)
  • Ayase Ueda (Japón)
  • Vinícius Júnior (Brasil)

Goleadores del Mundial 2026 con un gol

Colombia

  • Jhon Arias Campaz
  • Luis Díaz
  • Mejía

Alemania

  • Brown
  • Jamal Musiala
  • Lukas Nmecha
  • Nico Schlotterbeck

Estados Unidos

  • Freeman
  • Giovanni Reyna

México

  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • Romo Barrón

España

  • Lamine Yamal

Francia

  • Bradley Barcola

Inglaterra

  • Jude Bellingham
  • Marcus Rashford

Suecia

  • Anthony Elanga
  • Viktor Gyökeres
  • Alexander Isak
  • Mattias Svanberg

Japón

  • Junya Ito
  • Shunsuke Nakamura

Egipto

  • Ashour
  • Trezeguet
  • Mohamed Salah
  • Zico

Resto de goleadores con un tanto

Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Baturina (Croacia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Fayzullayev (Uzbekistán), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Hussein (Irak), Hwang y Oh (Corea del Sur), Irankunda y Metcalfe (Australia), Kessie (Costa de Marfil), Krejci y Sadílek (República Checa), Lukic y Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mohebi y Rezaian (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Østigård (Noruega), Pina y Varela (Cabo Verde), Rekik (Túnez), Saliba (Canadá), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Van Dijk (Países Bajos), Vargas y Xhaka (Suiza), y Wissa (República Democrática del Congo).

Colombianos en la tabla de goleadores del Mundial 2026

Colombia cuenta hasta el momento con tres futbolistas entre los anotadores del torneo:

  1. Campaz – 1 gol.
  2. Luis Díaz – 1 gol.
  3. Mejía – 1 gol.
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