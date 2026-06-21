EN VIVO Mundial 2026: hora y canal para los partidos que se juegan HOY, domingo 21 de junio

El Mundial que se disputa en territorio mexicano, estadounidense y canadiense vive su día número once, en el que los grupos H y G afrontan su segunda jornada en la cita orbital, luego de los inesperados empates registrados en la fecha anterior.

Y es que cabe recordar que España sufrió un sorpresivo 0-0 ante Cabo Verde, un duelo en el que se esperaba que 'La Roja' fuera superior ante la escuadra isleña que disputa su primer Mundial. Un escenario similar ocurrió en el Arabia Saudita vs. Uruguay, pues las apuestas apuntaban a que los sudamericanos se llevarían la victoria; sin embargo, apenas rescataron un empate a un gol.

En el Grupo G, la historia no fue diferente, pues en un partido con pocas emociones, Bélgica igualó a un gol con el Egipto de Mohamed Salah. El último duelo de la fecha enfrentó a Irán con Nueva Zelanda, un choque que tuvo más movimiento en la pelota, pero que terminó con empate a dos goles.

Ante esto, en ambos grupos ningún equipo ha logrado tomar ventaja, por lo que todos apenas cuentan con un punto. Esta fecha será clave para que los equipos busquen acomodarse en sus zonas y lleguen con mejores opciones a la última jornada.



Hora y canal para ver los partidos del Mundial 2026 este 21 de junio

Los partidos de hoy serán importantes para definir la situación de los grupos y perfilar a los equipos que podrían conseguir su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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España vs. Arabia Saudita: será el primer duelo de la jornada y se disputará desde las 11:00 de la mañana. Se podrá ver por medio de bluradio.com y señal alterna en el YouTube de Blu Radio . También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

será el primer duelo de la jornada y se disputará desde las 11:00 de la mañana. . También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Bélgica vs. Irán: e l segundo compromiso de la fecha se llevará a cabo desde las 2:00 de la tarde y se podrá ver por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

l segundo compromiso de la fecha se llevará a cabo desde las 2:00 de la tarde y se podrá ver por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Uruguay vs. Cabo Verde: se jugará desde las 5:00 de la tarde y se podrá ver por medio de bluradio.com y señal alterna en el de YouTube de Blu Radio . También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

se jugará desde las 5:00 de la tarde y . También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Nueva Zelanda vs. Egipto: se disputará desde las 8:00 de la noche y se podrá ver por medio de bluradio.com y señal alterna en el de YouTube de Blu Radio. También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.



Partidos de hoy 21 de junio Blu Radio

Tabla de posiciones

Grupo A



México 6pts Corea del Sur 3pts Chequia 1pts Sudáfrica 1pts

Grupo B



Canadá 4pts Suiza 4pts Bosnia Herzegovina 1pts Catar 1pts

Grupo C



Brasil 4pts Marruecos 4pts Escocia 3pts Haití 0pts

Grupo D



Estados Unidos 6pts Australia 3pts Paraguay 3pts Turquía 0pts

Grupo E



Alemania 6pts Costa de Marfil 3pts Ecuador 1pts Curazao 1pts

Grupo F



Países Bajos 4pts Japón 4pts Suecia 3pts Túnez 0pts

Grupo G



Nueva Zelanda 1pts Irán 1pts Bélgica 1pts Egipto 1pts

Grupo H



Uruguay 1pts Arabia Saudita 1pts España 1pts Cabo Verde 1pts

Grupo I



Noruega 3pts Francia 3pts Senegal 0pts Irak 0pts

Grupo J



Argentina 3pts Austria 3pts Jordania 0pts Argelia 0pts

Grupo K



Colombia 3pts RD Congo 1pts Portugal 1pts Uzbekistán 0pts

Grupo L

