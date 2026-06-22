Predicción Colombia vs. República del Congo: así van las apuestas de este duelo

Colombia podría hacer historia en este Mundial y clasificarse a los dieciseisavos de final en primera posición, solo si logra sacar tres puntos frente a República del Congo este martes. Partido que no será fácil, pues el cuadro africano demostró ante Portugal una gran personalidad y que llegó a la competencia para hacer una gran presentación.

Durante la temporada de Mundial, se han populares las famosas 'pollas deportivas' y las habituales apuestas que le ponen un sabor adicional a los partidos de la Copa del Mundo, por eso, las predicciones se han vuelto importantes a la hora de intentar acertar un resultado.

Conozca la predicción y las apuestas que lideran este Colombia vs. República del Congo que podrían ser determinantes en sus juegos.

Colombia vs. República del Congo // Foto: Facebook Selección Colombia y X @FecofaRdc

Predicción de Colombia vs. República del Congo, según la IA

Colombia parte como favorita para quedarse con la victoria. Los modelos proyectan un partido cerrado, pero destacan la mayor calidad ofensiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.



El marcador más repetido en las simulaciones es Colombia 2-0 República Democrática del Congo, aunque también aparece como opción un triunfo corto por 1-0. La clave estaría en la capacidad de Colombia para controlar los contragolpes del rival.

Selección Colombia // Foto: AFP

Apuestas de Colombia vs. República del Congo

Las casas de apuestas se encuentran del lado de la selección cafetera con una cuota de pago por 1.50-1.80, demostrando que el mundo del fútbol confía en un triunfo cafetero en esta segunda fecha de la fase de grupos. Sin embargo, también la apuesta da que es posible que ambos equipos marquen con una cuota de 2.37.

Por su parte, una victoria del Congo se encuentra en 6.50, mientras que el empate está en 4.20, demostrando que todo está de lado de los hombres de Lorenzo, que, además de ganar, tendría la chance de quedar en primera posición del grupo.