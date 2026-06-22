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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de junio de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 22 de junio de 2026

Conozca los números ganadores del sorteo número 558 de MiLoto y la distribución de los más de 90 millones de pesos entregados en premios.

Miloto hoy
Resultados MiLoto
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

La suerte volvió a rodar este lunes 22 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 558, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: XX, XX, XX, XX y XX.

El premio mayor acumulado para este sorteo es de $260 millones, miles de jugadores lograron obtener premios en las diferentes categorías de aciertos. De no haber ganador, el acumulado para el próximo sorteo aumentará nuevamente.

Resultados oficiales de MiLoto

La siguiente imagen corresponde a la publicación oficial de los resultados del sorteo 558 de MiLoto realizado el 22 de junio de 2026. Es importante recordar que, aunque los resultados aquí publicados corresponden a la información divulgada por el operador del juego, los participantes deben verificar sus tiquetes y confirmar cualquier premio directamente a través de los canales oficiales autorizados. Esta validación permite evitar errores y garantizar el correcto proceso de reclamación en caso de resultar ganador.

Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

De quedar desierto el premio mayor, MiLoto indicó que el acumulado se incrementa para el próximo sorteo, monto que estará en juego en la siguiente edición del sorteo. Este crecimiento del acumulado suele generar una mayor expectativa entre los participantes, ya que incrementa el atractivo del premio principal y eleva el interés por adquirir nuevos tiquetes.

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