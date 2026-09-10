🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali HOY EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay

Este jueves, 10 de septiembre, se jugará el partido pendiente entre Millonarios y el Deportivo Cali por la fecha 5 de la Liga BetPlay. Así se ponen al día con el calendario en un compromiso que tiene muchos atractivos.

En el caso del local, el conjunto azul espera mejorar su nivel en lo que será el segundo partido al mando del entrenador Alberto Gamero en su nuevo ciclo y, además, motivado con la contratación de Juan Guillermo Cuadrado horas antes de este clásico añejo.

Mientras el Cali viene de una dura goleada y eliminación a manos de Atlético Nacional (3-0) en la Copa Betplay. Mientras en la liga el panorama también es complejo con solo ocho puntos obtenidos luego de dos victorias, dos empates y dos caídas, ocupando así la casilla 12.



Millonarios vs. Cali EN VIVO aquí

Con el cubrimiento del equipo de Blog Deportivo, los hinchas embajadores y azucareros podrán disfrutar de este choque por la quinta fecha de la liga a través del canal de YouTube de Blu Radio, de la mano de un equipo de expertos y analistas para este duelo añejo.

En qué posición están

Antes del pitazo inicial de este partido, Millos se encuentra en la quinta posición con 12 unidades, a ocho del líder América. Mientras el azucarero está fuera del grupo de los ocho, en el puesto 12 con ocho enteros.



¿A qué hora juega Millonarios HOY vs. Deportivo Cali?

Este duelo para ponerse al día de la liga colombiana está programado para las 8:00 de la noche, el cual se disputará en el estadio El Campín de Bogotá.



Posibles alineaciones Millonarios vs. Cali