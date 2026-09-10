El secreto del América para ser goleador y líder de la liga, según David González

El América de Cali atraviesa un buen momento y David González explicó en Blog Deportivo cuál considera que es el secreto detrás del rendimiento del equipo. El entrenador señaló que el conjunto escarlata ha conseguido combinar el funcionamiento colectivo con el aporte individual de sus futbolistas, una fórmula que le ha permitido mantenerse en lo más alto de la liga y competir también en la Copa Betplay.

Los números respaldan el buen presente del equipo. América suma 20 puntos en la liga y ya está instalado en los cuartos de final de la copa nacional. Además, González llegó a 60 partidos como entrenador del conjunto caleño, con un balance de 30 victorias, 16 empates y 14 derrotas.

"Hemos logrado hacer un grupo, hacer una familia", explicó, antes de destacar que la intención ha sido que "la luz no brille sobre un solo individuo, sino sobre todos", dijo el joven entrenador.

Esa filosofía, según el entrenador, no significa dejar de lado las individualidades. Por el contrario, considera que el buen funcionamiento colectivo depende de que cada futbolista pueda aportar sus mejores condiciones. En ese sentido, destacó a Yeison Guzmán, a quien atribuyó casi 20 goles en ocho o nueve meses, además de resaltar el rendimiento de Luis Quiñones, Tomás Ángel, Rafael Carrascal y Dany Rosero, entre otros.



América de Cali. Foto @AmericadeCali

González también explicó que una de las claves para mantener el nivel consiste en conseguir que el equipo no dependa de un solo jugador. Por eso, cuando aparece una ausencia y otro futbolista ocupa su lugar, la intención es que el funcionamiento no se vea afectado.

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"Por eso cuando falta uno y entra el otro, el equipo no se resiente y tratamos de seguir igual", afirmó.

El técnico también destacó que la construcción del equipo no se limita a los aspectos tácticos. González aseguró que tanto él como sus asistentes, el preparador físico y los propios futbolistas participan en la convivencia interna.

"Todos nos encargamos de la convivencia, todos nos encargamos de tratar de generar ambientes propicios para que el trabajo sea ameno", manifestó.

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Así, para David González, el buen momento del América no responde únicamente a una figura o a un esquema determinado. Los resultados reflejan ese proceso: desde su llegada al club, América suma 88 goles a favor y 58 en contra.