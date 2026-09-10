Cuadrado ya tendría tiquetes para llegar a Bogotá y unirse a este club

Juan Guillermo Cuadrado estaría muy cerca de regresar al fútbol colombiano y su próximo destino sería Millonarios. De acuerdo con información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, el futbolista ya tendría tiquetes para viajar este viernes a Bogotá junto con su familia y presentarse en las oficinas del conjunto embajador para avanzar en la formalización de su contrato.

La información señala que entre Cuadrado y Millonarios ya existiría un acuerdo de palabra, razón por la que el club bogotano estaría esperando su llegada para concretar la vinculación.

"Tiene tiquetes para llegar mañana a la ciudad de Bogotá. Lo están esperando en las oficinas de Millonarios mañana para formalizar su vinculación en el equipo embajador", explicó Capera.

El regreso del jugador a Colombia se produciría después de varios años desarrollando su carrera en el exterior. Según lo conocido en Blog Deportivo, Cuadrado y su familia tenían reservas frente a la posibilidad de volver a vivir en el país, principalmente por las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Sin embargo, las condiciones actuales habrían facilitado que el futbolista contemple nuevamente instalarse en Colombia.



Millonarios, además, le habría presentado una oferta formal al experimentado futbolista y estaría a la espera de que llegue a Bogotá para firmar el contrato. El vínculo entre ambas partes también tendría un antecedente importante, pues Cuadrado mantiene una buena relación con los directivos del club y con Alberto Gamero, actual entrenador del equipo.

Precisamente, en el programa recordaron que Cuadrado tuvo un acercamiento especial con Juanito Moreno cuando el arquero hacía parte de Millonarios.

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"Él apadrinó en su momento a Juanito Moreno cuando era el portero de Millonarios. A partir de ahí quedó el vínculo", recordaron en Blog Deportivo.

La posible llegada de Cuadrado a Millonarios también dejaría en segundo plano, al menos por ahora, las conversaciones que el jugador había sostenido con Independiente Medellín. El conjunto antioqueño había mostrado interés en contar con el experimentado futbolista e incluso existía la posibilidad de retomar las negociaciones antes del cierre del periodo de inscripciones.

El eventual fichaje se sumaría a un mercado de transferencias particularmente llamativo para el fútbol colombiano, en el que también han aparecido nombres de gran recorrido internacional como James Rodríguez a Nacional y el ya conocido de Juan Fernando Quintero al Medellín.