Técnico del Medellín habla de Jackson Martínez y su posible regreso al fútbol colombiano

La posibilidad de que Jackson Martínez regrese al fútbol colombiano y se convierta en nuevo jugador de Independiente Medellín fue uno de los temas que abordó Amaranto Perea en la entrevista con Blog Deportivo.

El entrenador del DIM confirmó que tuvo conversaciones relacionadas con el delantero y reconoció que le gustaría contar con él, aunque todavía existen factores por resolver antes de que pueda concretarse su llegada.

Perea explicó que Jackson tiene la intención de volver para ayudar al equipo y que, por sus características, es un futbolista que cualquier entrenador quisiera tener en su plantilla. Sin embargo, el técnico hizo énfasis en que el atacante lleva varios años sin competir al máximo nivel, por lo que su condición física será fundamental.

"Yo hablé con Jackson, él tenía la intención de venir a ayudarnos. Creo que es un futbolista que está claro que quiere tener cualquier entrenador", manifestó.



Jackson Martínez // Foto: Twitter @DIM_Oficial

Su condición física

El entrenador del Medellín también señaló que el delantero viene de afrontar un problema físico en el tobillo y que existe una diferencia importante entre mantenerse entrenando y regresar a las exigencias propias del alto rendimiento. Por esa razón, Perea dejó claro que una eventual participación de Jackson dependerá de la evolución de su lesión y de la respuesta que tenga al volver a la competencia.

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"Si se da lo de Jackson, que a mí me encantaría que él entienda también que todo depende para que él pueda jugar de la evolución y de la respuesta de su lesión", explicó Perea.

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva, el entrenador aseguró que el club ha avanzado en el acercamiento con el futbolista.

"Entiendo que el club estaba avanzando, entiendo que el club se ha reunido con él", agregó.

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Así, si se da esta contratación, se volverían a encontrar en el poderoso dos históricos de la tricolor, pues ya está ahí el volante creativo Juan Fernando Quintero.